КГГА хочет потратить 100 тысяч госсредств на водку и коньяк. Зачем им это?

На сайте тендеров Prozorro был найден договор на закупку алкогольных напитков на сумму почти в 100 тысяч гривен. Заказчиком этого тендера стало Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Киевского культурного кластера".

Что известно об этом тендере и зачем мэрии Киева столько алкоголя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Prozorro.

Что известно о тендере КГГА

Согласно данным сайта тендерных закупок, Киевский городской совет заказал для Киевского культурного кластера 157 бутылок крепких алкогольных напитков в ассортименте. Доставить эти напитки должны в период с 9 октября по 31 декабря 2023 года.

Победителем тендера стало ООО "Приват-Алко Трейдинг". Общая сумма закупки – 97999, 80 гривен. Также в документации указывается, что размер бюджетного назначения по смете или ожидаемая стоимость предмета закупки составляет 100 200 гривен, которые выделят из собственного бюджета (средства от хозяйственной деятельности предприятия).

Следует отметить, что в списке - дорогая водка, виски, ром, бренди, ликеры, джин и текила.

Для кого закупают алкоголь

Киевский культурный кластер создан на базе коммунального предприятия "Киев кинофильм". В КП "Киевский культурный кластер" входят столичные муниципальные кинотеатры, где, по возможности, проводят театральные представления, концерты, литературные представления, спектакли кукольного театра, музыкальные и даже цирковые представления.

Заметим, что у всех артистов, в том числе музыкантов и актеров, есть бытовой райдер, без исполнения которого они могут отказаться от участия в том или ином мероприятии – концерте, съемках и т.д.



И часто в райдере среди прочего присутствует алкоголь, который помогает "разогреть голосовые связи" или снять эмоциональное напряжение после концерта.



Поэтому, может быть, этот алкоголь закупается именно с этой целью.