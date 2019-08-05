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Иди ты отсюда: переселенец жестко осадил российских журналистов в Станице Луганская (видео)

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 16:44
Иди ты отсюда: переселенец жестко осадил российских журналистов в Станице Луганская (видео)
Украинец осадил российских журналистов (Коллаж РБК-Украина)

Украинец объяснил журналистам, что им нечего делать на украинской территории

В Станице Луганской житель Украины, переселенец, жестко ответил российским журналистам, которые попытались с ним поспорить по поводу Минских соглашений. Видео словесной перепалки попало в сеть.

На кадрах видео слышно, как украинец на мосту возле Станицы Луганская сообщает российскому журналисту Александру Сладкову о том, что имеет право там находиться, а вот представители росТВ находятся там незаконно. Между ними возник спор по поводу линии разграничения и журналисты заявили, что это "нейтральная территория".

"Это не нейтральная территория, это территория Украины, запомните. А вот что вы тут делаете?!" – возмутился украинец.

В ответ российские журналисты назвали украинца "провокатором" и начали доказывать свое видение Минских соглашений. Украинцу этот спор надоел, и он покинул территорию моста, грубо осадив спорщиков.

"Да иди ты отсюда, оккупант хренов", - сказал он им на прощание.

Украинец жестко ответил представителям росТВ (YouTube/Сладков плюс)

Как сообщил блогер Necro Mancer, украинец на видео – это переселенец из Луганска Михаил Шевченко. На данный момент он занимает пост начальника отдела взаимодействия с общественностью и СМИ в Станично-Луганской государственной районной администрации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что оккупанты на Донбассе запретили людям копать могилы.

А также рассказывали о том, что в оккупированном Крыму заочно арестовали украинскую журналистку.

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