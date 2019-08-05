Иди ты отсюда: переселенец жестко осадил российских журналистов в Станице Луганская (видео)

Украинец объяснил журналистам, что им нечего делать на украинской территории
В Станице Луганской житель Украины, переселенец, жестко ответил российским журналистам, которые попытались с ним поспорить по поводу Минских соглашений. Видео словесной перепалки попало в сеть.
На кадрах видео слышно, как украинец на мосту возле Станицы Луганская сообщает российскому журналисту Александру Сладкову о том, что имеет право там находиться, а вот представители росТВ находятся там незаконно. Между ними возник спор по поводу линии разграничения и журналисты заявили, что это "нейтральная территория".
"Это не нейтральная территория, это территория Украины, запомните. А вот что вы тут делаете?!" – возмутился украинец.
В ответ российские журналисты назвали украинца "провокатором" и начали доказывать свое видение Минских соглашений. Украинцу этот спор надоел, и он покинул территорию моста, грубо осадив спорщиков.
"Да иди ты отсюда, оккупант хренов", - сказал он им на прощание.
Украинец жестко ответил представителям росТВ (YouTube/Сладков плюс)
Как сообщил блогер Necro Mancer, украинец на видео – это переселенец из Луганска Михаил Шевченко. На данный момент он занимает пост начальника отдела взаимодействия с общественностью и СМИ в Станично-Луганской государственной районной администрации.
Переселенец из Луганска Михаил Шевченко (https://t.co/yVNi3Nzzhi) и российский пропагандон Андрей Руденко (https://t.co/36jFSkVNrO) возле моста в #СтаницаЛуганская (https://t.co/qxZRjCo3v1) #блокпост pic.twitter.com/On7jseWT7z— Necro Mancer (@666_mancer) August 3, 2019
Напомним, ранее мы сообщали о том, что оккупанты на Донбассе запретили людям копать могилы.
А также рассказывали о том, что в оккупированном Крыму заочно арестовали украинскую журналистку.