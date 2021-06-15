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В клубе Sport Life умер посетитель: врач просто стоял рядом

Автор: Людмила Жукова

В сети фитнес-клубов Sport Life в Киеве произошла трагедия. В ТЦ Retroville в спортивном учреждении умер посетитель. Ему стало плохо, а врач клуба просто стоял рядом.

Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что мужчине почти час делали искусственное дыхание, пока врач Sport Life стоял рядом. Скорая помощь приехала только через 20 минут. Помогал в оказании помощи человеку неравнодушный мужчина, которій также пришел заниматься.

"Кстати, помощь оказывал тоже клиент клуба, который в это время просто занимался в зале. Врач клуба в это время просто стоял рядом. Скорая помощь приехала не сразу, а лишь спустя минут 20. У них еще и не вся аппаратура работала", - сказано в сообщении на странице.

Несмотря на все усилия медиков, человек скончался.

В киевском фитнес-клубе умер человек (фото: Киев Оперативный)

Реакция украинцев

Отметим, что реакция пользователей сети не заставила себя ждать. Люди отмечают, что врачи, работающие в этих клубах, умеют только выписывать поддельные справки.

  • А врач клуба умеет только справки для бассейна делать?
  • Зачем декоративные врачи нужны, которые "стоят рядом" . Скорее всего, человек новичок, работал без тренера. Не рассчитал нагрузки, бывает всякое - вон у профессионального футболиста сборной Дании сердце остановилось. Жаль человека, который решил укрепить здоровье, а получилось наоборот ...
  • В Спортлайф совсем все печально стало! Знаю не по наслышке. Жаль, что не спасли человека.
  • Коротко о полезности спорта. Соболезнования родным.
  • Вот не надо плохо о "скорой помощи". Не сразу. А "сразу", это позвонил и они в двери входят? До 30 минут для Киева - норм ситуация.

Как мы писали ранее, Кабмин запретил посещать спортивно-оздоровительные комплексы Sport life!

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