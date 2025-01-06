Без хлопот и разочарований: 4 лайфхака для приготовления яйца пашот

Яйцо пашот - популярный способ приготовления яиц, при котором яйцо разбивают в кипящую воду, создавая вихрь. Такой способ требует мастерства, однако есть несколько лайфхаков для приготовления яиц пашот, благодаря которым можно сделать то же блюдо с меньшими усилиями.

РБК-Украина (проект Styler) собрали лайфхаки, которые помогут приготовить яйцо пашот быстро и без хлопот.

Использовать пищевую пленку

Использование пищевой пленки для приготовления яйца пашот становится все более популярным. Это помогает предотвратить распадение яичной массы, оставляя текстуру и вкус блюда.

Для этого нужно отрезать большой кусок пленки и положить его на глубокую миску, создав углубление для яйца. Разбейте в углубление яйцо. Важно, чтобы пленка была плотной и была без дырочек.

Как варить яйцо пашот в пленке (скриншот / СВІТ ПОРАД)

Завяжите края пленки так, чтобы в "мешочке" не было никакого воздуха. В большой кастрюле доведите воду до кипения и погрузите мешочек с яйцом на 2-3 минуты.

Как готовить яйцо пашот в пищевой пленке (скриншот / СВІТ ПОРАД)

После этого вытащите яйцо пашот, разрежьте края мешочка и снимите пленку.

Использовать черпак

Значительно облегчить приготовление яйца пашот могут специальные формы, которые помещаются в кастрюлю с водой. Однако их можно легко заменить обычным черпаком.

Как готовить яйцо пашот в черпаке (скриншот / СВІТ ПОРАД)

Черпак необходимо смазать небольшим количеством масла - подсолнечным или оливковым. Разбейте в черпак яйцо, после чего осторожно окуните его в кипящую воду.

Белок, который сразу отделился и всплыл, необходимо убрать. Через минуту варки белок свернется - тогда яйцо нужно осторожно отделить от черпака ложкой и варить примерно 1-1,5 минуты.

Как готовить яйцо пашот в черпаке (скриншот / СВІТ ПОРАД)

Благодаря тому, что яйцо сначала варилось в металлической форме, оно уже не развалится при варке в кипящей воде.

Использовать стеклянные миски

Вместо специальных форм для приготовления яйца пашот можно использовать не только черпак, но и небольшие стеклянные или керамические миски.

Для этого в миску нужно налить 1 ст. л. воды, после чего разбить яйцо. При использовании стеклянной посуды важно убедиться, что она выдерживает высокую температуру.

В глубокой сковороде нужно довести воду до кипения. Уровень воды должен быть таким, чтобы миски были погружены в жидкость, но не плавали - вода из сковороды не должна попадать в посуду с яйцами.

Как готовить яйца пашот в миске (скриншот / КАРПАТСКІ ШКВАРКИ)

Накройте сковороду крышкой - так тепло будет равномерно распределяться в сковороде. Готовьте яйца пашот 3,5-4 минуты в зависимости от размера яиц, после чего переставьте миски с блюдом в форму для выпекания с холодной водой. Это остановит процесс варки и сохранит консистенцию желтка.

Осторожно извлеките яйцо из миски с помощью силиконовой лопатки - и блюдо можно подавать с салатом или хлебцами.

Приготовить яйцо пашот на сковороде

Способ приготовления яиц пашот на сковороде намного быстрее, чем другие. Несмотря на то, что яйцо не будет иметь круглой формы, его консистенция и вкус будут такими же, как при приготовлении классическим способом.

Для того, чтобы приготовить яйцо пашот таким методом, сковороду нужно разогреть и влить в посуду около 20-30 мл воды. Когда вода закипит, осторожно разбейте в сковороду яйцо, стараясь не повредить желток.

Как готовить яйцо пашот на сковороде (скриншот / КАРПАТСКІ ШКВАРКИ)

Накройте сковороду крышкой и готовьте яйца на слабом огне, следя, чтобы не испарилась вода. Иначе яйца начнут жариться.

Как готовить яйца пашот на сковороде (скриншот / КАРПАТСКІ ШКВАРКИ)

Когда белок свернется и станет плотным, яйца пашот будут готовы.