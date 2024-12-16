Скандал з Клопотенком у Києво-Печерській лаврі: шеф-кухар зробив заяву

Так, у своїй заяві Євген попросив вибачення перед тими, чиї почуття міг зачепити, та поділився роздумами про важливість єдності українців і збереження національної спадщини.

"Мої щирі вибачення всім істинно віруючим українцям, чиї почуття я зачепив. Я завжди готовий визнавати свої помилки", - наголосив Клопотенко.

Він зазначив, що такі інциденти часто використовуються російською пропагандою для розколу українського суспільства, та закликав не піддаватися на провокації.

"Ворог витрачає неймовірні зусилля, щоб роз’єднати нас, викидаючи сотні фейків у інфопростір. Але в нього нічого не вийде!" - сказав шеф-кухар.

Скандал з кулінарним шоу Клопотенка у Лаврі (фото: instagram.com/klopotenko)

Кулінар також висловив думку, що за роки впливу УПЦ МП багато українців віддалилися від церковних традицій через страх та нерозуміння. Тому він закликав відвідати Києво-Печерську лавру, яка є частиною національної спадщини.

"Це неймовірний заповідник - наша історія, якою варто пишатися", - заявив Клопотенко.

Окремо ресторатор наголосив на важливості відродження українських традицій та історії, поділившись успіхом свого нового випуску "Реальної історії" про різдвяний стіл, який вже набрав майже 150 тисяч переглядів.

На завершення шеф-кухар закликав українців випромінювати світло і ділитися любов’ю, аби протистояти злу.

Клопотенко зробив заяву після скандалу (фото: instagram.com/klopotenko)

Нагадаємо, після виходу нового випуску "Реальної історії" про різдвяний стіл, багато українців почали критикувати ресторатора, стверджуючи, що Києво-Печерська лавра - не місце для знімань. Вчинок Євгена назвали "кощунством".

Сам Клопотенко пояснив, що сенс проєкту криється в традиціях та цінностях. До того ж саме у Лаврі зберігаються архіви зі згадками про різдвяні традиційні страви.