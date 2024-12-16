Скандал с Клопотенко в Киево-Печерской лавре: шеф-повар сделал заявление

Так, в своем заявлении Евгений попросил прощения перед теми, чьи чувства мог задеть, и поделился размышлениями о важности единства украинцев и сохранения национального наследия.

"Мои искренние извинения всем истинно верующим украинцам, чьи чувства я задел. Я всегда готов признавать свои ошибки", - подчеркнул Клопотенко.

Он отметил, что такие инциденты часто используются российской пропагандой для раскола украинского общества, и призвал не поддаваться на провокации: "Враг тратит невероятные усилия, чтобы разъединить нас, выбрасывая сотни фейков в инфопространство. Но у него ничего не получится!".

Скандал с кулинарным шоу Клопотенко в Лавре (фото: instagram.com/klopotenko)

Кулинар также высказал мнение, что за годы влияния УПЦ МП многие украинцы отдалились от церковных традиций из-за страха и непонимания. Поэтому он призвал посетить Киево-Печерскую лавру, которая является частью национального наследия: "Это невероятный заповедник - наша история, которой стоит гордиться".

Отдельно ресторатор отметил важность возрождения украинских традиций и истории, поделившись успехом своего нового выпуска «Реальной истории» о рождественском столе, который уже набрал почти 150 тысяч просмотров.

В завершение шеф-повар призвал украинцев излучать свет и делиться любовью, чтобы противостоять злу.

Клопотенко сделал заявление после скандала (фото: instagram.com/klopotenko)

Напомним, после выхода нового выпуска "Реальной истории" о рождественском столе, многие украинцы начали критиковать ресторатора, утверждая, что Киево-Печерская лавра - не место для съемок. Поступок Евгения назвали "кощунством".

Сам Клопотенко объяснил, что смысл проекта кроется в традициях и ценностях. К тому же именно в Лавре хранятся архивы с упоминаниями о рождественских традиционных блюдах.