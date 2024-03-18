Клопотенко вперше розповів, як переміг на "МастерШеф": втік перед фіналом та був у "змові"

Відомий кулінар та ресторатор Євген Клопотенко, вперше розповів про те, як він готувався до фіналу шоу "МастерШеф", у якому він переміг. Це було ще у 2015 році, але шеф-кухар зізнається, що і досі іноді передивляється сезон зі своєю участю.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про секрет перемоги на "МастерШеф" Клопотенко розповів в інтерв'ю Еммі Антонюк, що вийшло на її YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись".

"Змова" на шоу

За словами Клопотенка, він став єдиною людиною, яка перемогла на "МастерШеф", але не отримала кубок. Окрім цього, йому виплатили лише 200 тисяч гривень, хоча фіналісти інших сезонів отримували по 500 тисяч, усе через те, що тоді на шоу "порізали бюджет".

На проекті Клопотенко "змовився" з іншими учасниками. Він усе прорахував та готувався до перемоги. Клопотенко домовився з 7 учасниками, що вони зроблять усе, аби вийти у фінал, а потім планували чесно змагатися.

Як Клопотенко переміг на "МастерШеф" (фото: facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)

"Ми всі разом об'єдналися за кулісами, об'єдналися в одну коаліцію. І ця коаліція мала собі спокійно пройти і всіх перемогти. Там була розписана величезна стратегія", - зізнався кулінар.

Але потім від нього усі відвернулися. На одному з етапів Клопотенко не зумів проголосувати за "виліт" свого друга, який не входив до "коаліції".

Втім, кулінар не сумнівався у тому, що переможе, адже вважав себе найкращим. Його ненавиділи, але це його не зупинило.

Клопотенко пригадав перемогу на кулінарному шоу (скріншот)

"Втеча" перед фіналом

У ніч перед фіналом, поки інші два учасники "пили шампанське" та відпочивали, Клопотенко буквально втік з готелю, де усі вони жили. На такий крок він пішов не просто так.

"Я в той момент зрозумів, що в мене є один шанс. Я цілий день лежав. Зараз розповідаю і в мене по всьому тілу йдуть мурашки. Цілий день лежав, не міг вигадати страву. А потім зайшла моя знайома і їй подзвонив друг", - пригадав кулінар.

Як виявилося, його знайомій телефонував кухар, який захотів поговорити з Клопотенком. Вони порадилися та обговорили страву, яку мав би готувати майбутній переможець.

Клопотенко вирішив здивувати суддів куркою су-від. Але приготувати цю страву без спеціального обладнання неможливо, тому кухар наважився на авантюру.

Відомий кулінар розкрив правду про перемогу на шоу "МастерШеф" (фото: instagram.com/klopotenko)

"Я змотав, як у фільмах цих всіх, три простинки, прив'язав до батареї і з другого поверху просто стрибнув. Викликав друзів, пробіг через ліс, переліз через паркан, сів в машину і поїхав в супермаркет", - зізнався Клопотенко.

Він вигадав два варіанти, план "А" та "Б", а потім поїхав до того кухаря, з яким розмовляв телефоном. Разом вони пропрацювали страву, також Клопотенко взяв усе необхідне обладнання. Вже вранці, за декілька хвилин до початку гримування, він повернувся в готель.

"В мене було все розписано, по кожній хвилині... Я просто крок за кроком робив свою роботу... Просто я знав, що я зробив найбільше, що я можу зробити на цю мить свого життя", - розповів кулінар.

"І звичайно я переміг, але ніхто не бачив цього, про що я кажу. Люди бачили картинку... Де інші конкурсанти тягнуть з тебе прикол що, на фінальному конкурсі кулінарного шоу він готує курятину, ще й за якимось дуже хитровимаханим складним рецептом, типу балагур... А ніхто не бачить стратегію", - додав він.