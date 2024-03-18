Клопотенко впервые рассказал, как победил на "МастерШеф": сбежал перед финалом и был в "сговоре"

Известный кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко впервые рассказал о том, как он готовился к финалу шоу "МастерШеф", в котором он победил. Это было еще в 2015 году, но шеф-повар признается, что до сих пор иногда пересматривает сезон со своим участием.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о секрете победы на "МастерШеф" Клопотенко рассказал в интервью Эмме Антонюк, вышедшее на ее YouTube-канале "Це ніхто не буде дивитись".

"Сговор" на шоу

По словам Клопотенко, он стал единственным человеком, победившим на "МастерШеф", но не получившим кубок. Кроме этого, ему выплатили всего 200 тысяч гривен, хотя финалисты других сезонов получали по 500 тысяч, все из-за того, что тогда на шоу "порезали бюджет".

На проекте Клопотенко "сговорился" с другими участниками. Он все просчитал и готовился к победе. Клопотенко договорился с 7 участниками, что они сделают все, чтобы выйти в финал, а затем планировали честно соревноваться.

Как Клопотенко победил на "МастерШеф" (фото: facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)

"Мы все вместе объединились за кулисами, объединились в одну коалицию. И эта коалиция должна была спокойно пройти и всех победить. Там была расписана огромная стратегия", - признался кулинар.

Но потом от него все отвернулись. На одном из этапов Клопотенко не сумел проголосовать за "вылет" своего друга, не входившего в "коалицию".

Впрочем, кулинар не сомневался в том, что победит, считая себя лучшим. Его ненавидели, но это его не остановило.

Клопотенко вспомнил победу на кулинарном шоу (скриншот)

"Побег" перед финалом

В ночь перед финалом, пока другие два участника "пили шампанское" и отдыхали, Клопотенко буквально сбежал из гостиницы, где все они жили. На такой шаг он пошел не просто так.

"Я в тот момент понял, что у меня есть один шанс. Я целый день лежал. Сейчас рассказываю и у меня по всему телу идут мурашки. Целый день лежал, не мог придумать блюдо. А потом зашла моя знакомая и ей позвонил друг", - вспомнил кулинар.

Как оказалось, его знакомый звонил повару, который захотел поговорить с Клопотенко. Они посовещались и обсудили блюдо, которое должен был готовить будущий победитель.

Клопотенко решил удивить судей курицей со-вид. Но приготовить это блюдо без специального оборудования невозможно, поэтому повар отважился на авантюру.

Известный кулинар раскрыл правду о победе на шоу "МастерШеф" (фото: instagram.com/klopotenko)

"Я смотал, как в фильмах этих всех, три простынки, привязал к батарее и со второго этажа просто прыгнул. Вызвал друзей, пробежал через лес, перелез через забор, сел в машину и уехал в супермаркет", - признался Клопотенко.

Он придумал два варианта, план "А" и "Б", а затем поехал к повару, с которым разговаривал по телефону. Вместе они проработали блюдо, а Клопотенко взял все необходимое оборудование. Уже утром, за несколько минут до начала гримировки, он вернулся в гостиницу.

"У меня было все расписано, каждая минута... Я просто шаг за шагом делал свою работу... Просто я знал, что я сделал наибольшее, что я могу сделать в этот момент своей жизни", - рассказал кулинар.

"И конечно я победил, но никто не видел этого, о чем я говорю. Люди видели картинку... Где другие конкурсанты тянут с тебя прикол что, на финальном конкурсе кулинарного шоу он готовит курицу, еще и по какому-то очень хитроумному рецепту, типа балагур... А никто не видит стратегию", - добавил он.