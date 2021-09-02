ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Клопотенко удивил украинцев рецептом колбасок из картошки в мундире

Новина українською →
Четверг 02 сентября 2021 16:00
Клопотенко удивил украинцев рецептом колбасок из картошки в мундире Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко решил удивить украинцев оригинальным рецептом колбасок, которые он вместо мяса начинил картофелем, сваренным в "мундире".

Пошаговое приготовление блюда кулинар дал на своем личном сайте.

Клопотенко удивил украинцев рецептом колбасок из картошки в мундире

Фото: Колбаски из картофеля (klopotenko.com)

Ингредиенты для колбасок из картофеля

  • Картофель - 6-8 шт.
  • Сало - 150 г
  • Лук репчатый - 2-3 шт.
  • Молотый лавровый лист - 1 щепотка
  • Чеснок - 3-4 зубчика
  • Соль и перец по вкусу
  • Кишки для колбасы
  • Сметана для подачи

Пошаговое приготовление блюда

Отварите картофель в мундире, дайте ему остыть и почистите.

Нарежьте сало небольшими кубиками и отправьте его на сковороду, растопив до состояния мягких шкварок. Уберите их из сковороды, а на смальце, который получился поджарьте порезанные лук и чеснок.

Картофель пропустите через мясорубку или потолките, добавьте шкварки с луком и чесноком, добавьте соль и перец по вкусу, а также меленый лавровый лист. Всю массу тщательно перемешайте.

Теперь наполните кишки подготовленной массой, сформировав колбаски примерной длиной 12-15 см. после возьмите деревянную зубочистку и в каждую колбаску проткните в нескольких местах.

Выложите колбаски на противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанный подсолнечным маслом, и запекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Подавайте колбаски горячими и со сметаной.

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко удивил украинцев рецептом "желтого" борща.

Также победитель МастерШеф рассказал, как приготовить запеканку из кабачков всего за 25 минут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Клопотенко
LITE
Праздник 2 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 2 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины