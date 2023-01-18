Клопотенко розповів, який інгредієнт кардинально змінює смак звичного вінегрету (видео)

Інгредієнти

дві штуки відвареної картоплі

одна велика морква

два відварених буряки

столова ложка американської гірчиці

столова ложка винного оцту

чотири столових ложки оливкової олії

250 грамів білої консервованої квасолі

дві чайних ложки суміші трав для салатів

сіль та перець до смаку

Серед інновацій Клопотенка відсутність квашених огірків. Замість них він пропонує використати оцет, американську гірчицю та оливкову олію. Крім того, шеф-кухар додає білу квасолю, яку зазвичай не кладуть.

Покроковий рецепт вінегрету

Попередньо зваріть картоплю, моркву та буряк. Наріжте овочі великими шматочками. Зазвичай вінегрет ріжуть дрібними кубиками, тому ви можете обрати спосіб, який вам до вподоби. Викладіть все в миску.

Відкрийте бляшанку консервованої квасолі, злийте воду та додайте в миску до овочів. Зробіть соус для вінегрету. У миску викладіть гірчицю, додайте винний оцет та дрібку солі. Потім тонкою цівкою вливайте олію, перемішуючи віничком.

Додайте суміш для салатів у миску та перемішайте. Заправте вінегрет соусом та ще раз ретельно перемішайте. Скуштуйте та додайте солі й перцю до смаку, якщо є потреба.