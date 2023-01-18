Клопотенко рассказал, какой ингредиент кардинально изменяет вкус привычного винегрета (видео)

Салат "Винегрет" знаком и привычен для всех украинцев. Кроме простоты приготовления, он еще очень полезен, ведь содержит только вареные сезонные овощи и никаких дополнительных соусов.
Однако кулинарный экспериментатор Евгений Клопотенко рассказал, что необычного добавляет в винегрет.
Среди инноваций Клопотенко отсутствие квашеных огурцов. Вместо них предлагает использовать уксус, американскую горчицу и оливковое масло. Кроме того, шеф-повар добавляет белую фасоль, которую обычно не кладут.
Предварительно сварите картофель, морковь и свеклу. Нарежьте овощи большими кусочками. Обычно винегрет режут мелкими кубиками, поэтому вы можете выбрать способ, который вам нравится. Выложите все в миску.
Откройте банку консервированной фасоли, слейте воду и добавьте в миску к овощам. Сделайте соус для винегрета. В миску выложите горчицу, добавьте винный уксус и щепотку соли. Затем тонкой струйкой вливайте масло, перемешивая венчиком.
Добавьте смесь в миску и перемешайте. Заправьте винегрет соусом и снова тщательно перемешайте. Отведайте и добавьте соли и перца по вкусу, в случае необходимости.
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