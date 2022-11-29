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Клопотенко розповів, як приготувати попкорн на плиті

Фото: Рецепт попкорну від Євгена Клопотенко (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Попкорн з кукурудзи в домашніх умовах справді зробити набагато легше, ніж ви можете подумати. Йдеться не про ті пакетики, які кладуться у мікрохвильову піч. Коли ви купуватимете зерна, переконайтеся, що вони підходять для приготування попкорну, для цього є спеціальні сорти.

Рецептом повітряної кукурудзи на плиті поділився кулінар Євген Клопотенко.

Як зробити попкорн на плиті

Вам знадобляться:

  • 3 столові ложки оливкової олії першого віджиму або соняшникової
  • 1/3 склянки зерен кукурудзи
  • 10 г вершкового масла (або більше за бажанням)
  • сіль та спеції за смаком.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть каструлю з товстим дном і розігрійте олію на середньому вогні. Покладіть туди спочатку кілька зерен кукурудзи і зачекайте, поки вони розкриються. Потім додайте решту зерен. Головне, щоб вони лежали одним прошарком.

Накрийте кришкою каструлю та зніміть з вогню на 30 секунд. Потім поверніть каструлю на плиту.

Коли попкорн почне лопатися, трохи відсуньте кришку, щоб виходило повітря. Так він залишиться хрустким і сухим. Періодично трохи струшуйте каструлю, рухаючи її вперед-назад.

Коли між розкриттям буде близько 2-3 секунди, знімайте каструлю з вогню і відразу висипте попкорн у велику миску. Розтопіть трохи вершкового масла і полийте готовий попкорн, так буде ще смачніше.

Посоліть до смаку і перемішайте. За бажанням додайте копчену паприку, сухий перець чилі або інші спеції. Добре підійде і сир пармезан.

Також попкорн можна зробити з гречки або рису, спосіб приготування такий самий, як і з кукурудзою.

Нагадаємо, що Клопотенко розповів, чим замінити яйця у тесті.

А до цього він назвав найгірші продукти для дітей та розповів, що краще не готувати.

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Евгений Клопотенко