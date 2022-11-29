Клопотенко розповів, як приготувати попкорн на плиті

Як зробити попкорн на плиті

Вам знадобляться:

3 столові ложки оливкової олії першого віджиму або соняшникової

1/3 склянки зерен кукурудзи

10 г вершкового масла (або більше за бажанням)

сіль та спеції за смаком.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть каструлю з товстим дном і розігрійте олію на середньому вогні. Покладіть туди спочатку кілька зерен кукурудзи і зачекайте, поки вони розкриються. Потім додайте решту зерен. Головне, щоб вони лежали одним прошарком.

Накрийте кришкою каструлю та зніміть з вогню на 30 секунд. Потім поверніть каструлю на плиту.

Коли попкорн почне лопатися, трохи відсуньте кришку, щоб виходило повітря. Так він залишиться хрустким і сухим. Періодично трохи струшуйте каструлю, рухаючи її вперед-назад.

Коли між розкриттям буде близько 2-3 секунди, знімайте каструлю з вогню і відразу висипте попкорн у велику миску. Розтопіть трохи вершкового масла і полийте готовий попкорн, так буде ще смачніше.

Посоліть до смаку і перемішайте. За бажанням додайте копчену паприку, сухий перець чилі або інші спеції. Добре підійде і сир пармезан.

Також попкорн можна зробити з гречки або рису, спосіб приготування такий самий, як і з кукурудзою.