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Клопотенко рассказал, как приготовить попкорн на плите

Фото: Рецепт попкорна дома от Евгения Клопотенко (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Попкорн из кукурузы в домашних условиях действительно сделать гораздо легче, чем вы можете подумать. Речь идет не о тех пакетиках, которые кладутся в микроволновку. Когда вы будете покупать зерна, убедитесь, что они подходят для приготовления попкорна, для этого есть специальные сорта.

Рецептом воздушной кукурузы на плите поделился кулинар Евгений Клопотенко.

Как сделать попкорн на плите

Вам понадобятся:

  • 3 столовые ложки оливкового масла первого отжима или подсолнечного
  • 1/3 стакана зерен кукурузы
  • 10 г сливочного масла (или больше по желанию)
  • соль и специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите кастрюлю с толстым дном и разогрейте подсолнечное масло на среднем огне. Положите туда сначала несколько зерен кукурузы и подождите, пока они раскроются. Потом добавьте остальные зерна. Главное, чтобы они лежали одним слоем.

Накройте крышкой кастрюлю и снимите с огня на 30 секунд. Затем сверните кастрюлю на плиту.

Когда попкорн начнет лопаться, немного отодвиньте крышку, чтобы выходил воздух. Так он останется более хрустящим и сухим. Периодически немного встряхивайте кастрюлю, двигая ее вперед-назад.

Когда между раскрыванием будет около 2-3 секунд, снимайте кастрюлю с огня и сразу высыпьте попкорн в большую миску. Растопите немного сливочного масла и полейте готовый попкорн, так будет еще вкуснее. Посолите по вкусу и перемешайте. По желанию добавьте копченую паприку, сухой перец чили или другие специи. Отлично подойдет и сыр пармезан.

Также попкорн можно сделать из гречки или риса, способ приготовления точно такой же, как и с кукурузой.

Напомним, что Клопотенко рассказал, чем заменить яйца в тесте.

А до этого он назвал худшие продукты для детей и рассказал, что лучше не готовить.

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Евгений Клопотенко