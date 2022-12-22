Клопотенко розповів, як приготувати бомбезну "Шубу": інгредієнт, який міняє все

Улюблений багатьма з нас салат "Оселедець під шубою", або в просторіччі "Шуба", готується з оселедця. Але ми пропонуємо вам альтернативний рецепт.

За бажанням кожен шар можна трохи присолити і поперчити.

Викладіть шматочки скумбрії зверху останнім шаром і залиште салат просочитися приблизно на 1 годину.

Готову скумбрію після охолодження розберіть руками на дрібні шматочки.

На моркву викладіть шар картоплі та шар цибулі, не забуваючи змащувати кожен шар невеликою кількістю майонезу.

Сформуйте салат: на дно викладіть буряк, потім майонез, зверху викладіть шар моркви. Цибулю (1-2 шт. в залежності від розміру) дрібно порубіть ножем.

Овочі приготуйте будь-яким зручним способом: відваріть або запечіть в духовці до готовності. Потім натріть готові овочі на крупній тертці.

Запікайте скумбрію до готовності при температурі 175 градусів протягом 30 хвилин.

Скумбрію (2 шт.) посоліть і поперчіть за смаком зовні та всередині. Полийте 2 ст. л. рослинної олії. Всередину скумбрії покладіть по кілька кружалець лимону.

Раніше ми писали, скільки можна зберігати шубу, олів'є, холодець та інші смаколики до нового року.

Крім того читайте, як приготувати "Шубу" за перевіреним рецептом.