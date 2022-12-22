RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Клопотенко рассказал, как приготовить бомбезную "Шубу": один ингредиент меняет все

Как приготовить "Шубу" по рецепту Евгения Клопотенко (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Любимый многими из нас салат "Селедка под шубой", или в просторечии "Шуба", готовится из сельди. Но мы предлагаем вам альтернативный рецепт.

Своим способом поделился известный кулинар Евгений Клопотенко.

Составляющие:

  • 2 шт. свеклы (средняя)
  • 4 шт. картофеля (средний)
  • 4 шт. моркови (средняя)
  • 8-10 ст. л. майонеза домашнего
  • 2 шт. скумбрии
  • 1 шт. лимона
  • 1-2 шт. лука
  • 2 ст. л. растительного масла
  • по вкусу – апельсиновая цедра
  • по вкусу – соль и перец

Пошаговое приготовление

Скумбрию (2 шт.) посолите и поперчите по вкусу снаружи и внутри. Полейте 2 ст. л. растительного масла. Внутрь скумбрии положите по несколько кружочков лимона.

Запекайте скумбрию до готовности при температуре 175 градусов в течение 30 минут.

Овощи приготовьте любым удобным способом: отварите или запеките в духовке до готовности. Затем натрите готовые овощи на крупной терке.

Сформируйте салат: на дно выложите свеклу, затем майонез, сверху выложите слой моркови. Лук (1-2 шт. в зависимости от размера) мелко порубите ножом.

На морковь выложите слой картофеля и лук, не забывая смазывать каждый слой небольшим количеством майонеза.

Готовую скумбрию после охлаждения разберите руками на мелкие кусочки.

Выложите кусочки скумбрии сверху последним слоем и оставьте салат пропитаться примерно на 1 час.

По желанию каждый пласт можно немного присолить и поперчить.

Раньше мы писали, сколько можно хранить шубу, оливье, холодец и другие новогодние вкусности.

Кроме того, читайте, как приготовить "Шубу" по проверенному рецепту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Клопотенко