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Клопотенко розповів, як правильно зберігати буряк вдома

Фото: Клопотенко розповів про секрети зберігання буряків удома (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Буряк люблять багато українців, і за часів блекауту багато хто замислюється, як же його правильно зберігати вдома.

Про правила зберігання цього овочу розповів відомий кулінар Євген Клопотенко на сайті.

Як правильно зберігати буряк

Буряк повинен знаходитися в темному сухому приміщенні. Ідеальна температура - 4-5 градусів, а вологість - 80%. І самі коренеплоди теж мають бути сухими.

Де можна зберігати буряки

На балконі

Буряк добре зберігається на заскленому балконі. Складіть у дерев'яні ящики, плетені кошики чи паперові пакети та утепліть ємності для зберігання зсередини. Важливо, щоб температура на балконі не опускалася нижче 2 градусів. Зверху накрийте ковдрою, щоб буряк не замерз і не зів'яв. Якщо на балконі буде мороз – заберіть овочі у квартиру.

Не мийте буряки перед зберіганням. Якщо є бажання зберегти продукти до весни, у дерев'яні ящики без дірок насипте річковий пісок і кожен буряк закопайте в ньому так, щоб плоди не торкалися один одного.

В холодильнику

Буряк добре зберігається в холодильнику в ящиках для овочів та фруктів. Краще овочі не мити, щоби продовжити їх термін придатності. Якщо вони занадто брудні, тоді помийте і добре обсушіть паперовим двошаровим рушником. Є ще один секрет - для кращого зберігання кожен плід загорніть в пергаментний папір або фольгу і складіть в сухі ящики.

У морозильній камері

Також овоч можна зберігати у морозилці. Очистіть від шкірки та наріжте соломкою або можна потерти на тертці.

Перекладіть у герметичні пакети, щоб у кожному була лише одна порція. Не заповнюйте їх повністю, позаяк в процесі заморожування продукт збільшується у розмірі та може розірвати пакет. Потім покладіть пакети з буряком в морозильну камеру, укладаючи в один шар. Через шість годин для економії місця, пакети з буряком складіть один на одного. Вони можуть зберігатися в морозилці рік.

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Евгений Клопотенко