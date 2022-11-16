Клопотенко рассказал, как правильно хранить свеклу дома

Свеклу любят многие украинцы, и во времена блекаута многие задумываются, как же ее правильно хранить дома.
О правилах хранения этого овоща рассказал известный кулинар Евгений Клопотенко на сайте.
Свекла должна находиться в темном сухое помещении. Идеальная температура – 4-5°C, а влажность – 80%. И сами корнеплоды тоже должны быть сухими.
На балконе
Свекла хорошо хранится на застекленном балконе. Сложите в деревянные ящики, плетеные корзины или бумажные пакеты и утеплите емкости для хранения изнутри. Важно, чтобы температура воздуха на балконе не опускалась ниже 2°C. Сверху накройте одеялом, чтобы свекла не замерзла и не увяла. Если на балконе будет мороз - заберите овощи в квартиру.
Не мойте свеклу перед хранением. Если есть желание сохранить продукты до весны, в деревянные ящики без дыр насыпьте речной песок и каждую свеклу закопайте в нем так, чтобы плоды не касались друг друга.
В холодильнике
Свекла хорошо хранится в холодильнике в ящиках для овощей и фруктов. Лучше овощи не мыть, чтобы продлить его срок годности. В случае, если они слишком грязные, тогда помойте и хорошо обсушите бумажным двухслойным полотенцем. Есть еще один секрет - для лучшей сохранности каждый плод заверните в пергаментную бумагу или фольгу и сложите в сухие ящики.
В морозильной камере
Также овощ можно хранить в морозилке. Очистите от кожуры и нарежьте соломкой или потрите на крупной терке.
Переложите в герметичные пакеты, чтобы у каждого была только одна порция. Не заполняйте их полностью, так как в процессе заморозки продукт увеличивается в размере и может разорвать пакет. Затем переложите пакеты со свеклой в морозильную камеру, укладывая в один слой. Через шесть часов для экономии места, пакеты со свеклой сложите один на один. Такая свекла может храниться в морозилке год.
Вам будет интересно прочесть, что Клопотенко рассказал, чем заменить яйца в тесте.
А до этого он назвал худшие продукты для детей и рассказал, что лучше не готовить.