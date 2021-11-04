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Клопотенко рассказал, как сварить идеальную тыквенную кашу с рисом

Автор: Светлана Мащенко

Тыква - один из любимейших овощей, из которых мы каждую осень с удовольствием готовим крем-супы, запекаем в духовке, печем пироги, кексы, даже едим сырым. Конечно же главное блюдо из этого богатого бета-каротином овоща - тыквенная каша.

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал на своем сайте, как приготовить идеальную тыквенную кашу с рисом.

Для нашей каши победитель МастерШеф советует взять круглозернистый рис, чтобы она получилась однородной и нежной.

Но в качестве эксперимента можно использовать и другие крупы: пшено, пшеничную ячневую, кукурузную, перловку или же булгур.

Ингредиенты:

  • Очищенная тыква - 450 г
  • Рис - 150 г
  • Сахар - 2 ст. л.
  • Молоко - 350 мл
  • Сливочное масло - 50 г
  • Соль - 1/2 ч. л.
  • Палочка корицы
  • Вяленая клюква - 2 ст. л.
  • Мед по желанию

Пошаговое приготовление блюда

Подготовьте все ингредиенты. Если хотите получить более кашеобразную консистенцию, то рис предварительно можно не промывать, чтобы не смывать крахмал.

Возьмите очищенную тыкву и нарежьте примерно одинаковыми кусочками. Сложите тыкву в кастрюлю, залейте 200 мл воды. Жидкость не должна полностью покрывать тыкву. После накройте крышкой, сделайте средний огонь и тушите примерно 10 минут.

Потом добавьте сахар, палочку корицы, молоко и соль. Доведите кашу до кипения, а потом уменьшите огонь до среднего и накройте крышкой. Варите 5-7 минут. Сахара можно добавлять меньше или больше, в зависимости от сладости тыквы и своих личных предпочтений.

Всыпьте рис и равномерно распределите, но не мешайте. Накройте крышкой и готовьте 20-25 минут на медленном огне.

Достаньте из каши палочку корицы, она уже отдала свой вкус. Добавьте сливочное масло и перемешайте деревянной ложкой. Следом за маслом добавьте вяленую клюкву и тоже перемешайте деревянной ложкой. Варите еще 1-2 минуты, а потом снимите с огня и оставьте на 15 минут.

Если хотите, кусочки тыквы можно аккуратно размять или же оставить их целыми. При желании подавайте кашу с медом.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальное слоеное тесто дома.

Также гастроисследовательница рассказала, как приготовить по украинскому рецепту тыквенную кашу с пшеном.

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рецептыЕвгений Клопотенко