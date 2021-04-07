Клопотенко рассказал, как изменится школьное меню: таким ученики еще не питались

Евгений Клопотенко рассказал, как изменится школьное меню уже в ближайшее время, поскольку правительство наконец-то утвердило новые нормативы питания для учеников. Именно инициативы и предложения победителя Мастер-Шеф легли в основу нововведений.

Об этом ресторатор рассказал на своей странице в Instagram.

По словам кулинара, в меню появится то, чего никогда не было. Речь идет о специях, которые позволят еде для детей перестать быть серой и пресной.

"Из важного: разрешили специи. То не о красном перце, а о куркуме и ароматных травах. Теперь их можно добавлять в пищу", - рассказывает Клопотенко.

Кроме того, в меню для школ будут внесены такие изменения:

Уменьшится количество соли и сахара. Увеличится количество фруктов и мяса. Уменьшится количество хлеба.

"Да, блюда сначала будут казаться не такими насыщенными. Но в перспективе украинцы научатся чувствовать естественный вкус продуктов. К тому же, уменьшать соль и сахар будут постепенно, чтобы дети успели адаптироваться", - рассказывает кулинар.