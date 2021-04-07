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Клопотенко розповів, як зміниться шкільне меню: таким учні ще не харчувалися

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 18:55
Клопотенко розповів, як зміниться шкільне меню: таким учні ще не харчувалися Колаж РБК-Україна: Клопотенко розповів, як зміниться шкільне меню
Автор: Світлана Мащенко

Євген Клопотенко розповів, як зміниться шкільне меню вже найближчим часом, оскільки уряд нарешті затвердив нові нормативи харчування для учнів. Саме ініціативи і пропозиції переможця Майстер-Шеф лягли в основу нововведень.

Про це ресторатор розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами кулінара, в меню з'явиться те, чого ніколи не було. Мова йде про спеції, які дозволять їжі для дітей перестати бути сірою і прісною.

"З важливого: дозволили спеції. То не про червоний перець, а про куркуму і ароматні трави. Тепер їх можна додавати в їжу", - розповідає Клопотенко.

Крім того, в меню для шкіл будуть внесені такі зміни:

  1. Зменшиться кількість солі та цукру.
  2. Збільшиться кількість фруктів і м'яса.
  3. Зменшиться кількість хліба.

"Так, страви спочатку будуть здаватися не такими насиченими. Але в перспективі українці навчаться відчувати природний смак продуктів. До того ж, зменшувати сіль і цукор будуть поступово, щоб діти встигли адаптуватися", - розповідає кулінар.

Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу і показав його покрокове приготування.

А ось відомий український кулінар розповів, як приготувати справжній грецький салат.

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