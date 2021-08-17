Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкуснейших ленивых вареников: вкусно, как в детстве!

Евгений предлагает приготовить соус на основе сметаны, добавив туда сезонных ягод и сахарной пудры. У него в холодильнике нашлась малина и смородина, но вариации - приветствуются. Ягоды можно использовать и замороженные, конечно же разморозив их перед началом готовки.

"Постарайтесь не переварить вареники, потому что они могут распасться или стать жесткими", - советует победитель МастерШеф.

Ингредиенты для ленивых вареников:

Творог 9% жирности - 300 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 1 ст. л.

Мука - 4 ст. л. (+ еще 2 ст. л. для "подпыла")

Соль - 1/4 ч. л.

Цедра одного лимона

Для соуса:

Сезонные ягоды (к примеру малина и смородина) - 1 стакан

Сметана - 1 стакан

Сахарная пудра - 1 ст. л.

Как приготовить блюдо

Приготовьте тесто для ленивых вареников. Предварительно разомните вилкой или с помощью толкушки для картофеля 300 г творога. Добавьте 1/4 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, яйцо и 4 ст. л. муки.

Замесите мягкое тесто. Посыпьте стол 2 ст. л. муки для "подпыла" и раскатайте колбаску из теста толщиной около 3 см. Нарежьте ленивые вареники толщиной примерно по 1,5 см каждый кусочек.

Приготовьте ягодную сметану: выложите в миску 1 стакан сметаны, добавьте 1 стакан сезонных ягод, всыпьте 1 ст. л. сахарной пудры. Перебейте сметану с сезонными ягодами с помощью блендера.

Отварите ленивые вареники в подсоленной воде в течение 2-3 минут. Они должны всплыть на поверхность воды.

При подаче ленивые вареники полейте ягодной сметаной и добавьте для аромата цедру лимона, натертую на мелкой терке.