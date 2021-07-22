Клопотенко раскрыл секрет идеальной гречневой каши: невероятно просто!

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился секретом приготовления идеальной гречневой каши. По мнению специалиста, гречка получится невероятно вкусной, и для этого даже не обязательно включать плиту.
Об этом победитель МастерШеф рассказал на своей странице в Instagram.
"Я поделюсь с вами наукой и больше не будет вас та каша бесить. Только вызвать приятные чувства нежности и любви", - уверяет Клопотенко.
Кулинар уверен, что достаточно залить кашу жидкостью - водой (соком, бульоном) и подождать несколько часов (или на ночь).
Пропорция классическая - 1:2 (на 100 г гречки-200 мл жидкости).
А если вы все же варите гречку, важно ее не передержать.
"Если гречка, на ваше усмотрение, готова, а вода там еще есть, то ее можно просто слить. Вот так вот в дуршлаг. Не ждать, пока она вся впитается и разрушит зерна", - советует кулинар.
"Сразу мойте тарелку, как поели гречку. Вы, наверное, не знали, но египетские пирамиды, на самом деле, держатся на засохшей гречке", - добавил мастер.
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