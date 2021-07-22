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Клопотенко розкрив секрет ідеальної гречаної каші: неймовірно просто!

Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко поділився секретом приготування ідеальної гречаної каші. На думку фахівця, гречка вийде неймовірно смачною, і для цього навіть не обов'язково вмикати плиту.

Про це переможець МастерШеф розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Я поділюся з вами наукою і більше не буде вас та каша бісити. Лише викликати приємні почуття ніжності та любові", - запевняє Клопотенко.

Перший секрет: гречку можна не варити

Кулінар впевнений, що достатньо залити кашу рідиною - водою (соком, бульйоном) та зачекати декілька годин (або на ніч).

Пропорція класична - 1:2 (на 100 г гречки - 200 мл рідини).

А якщо ви все ж варите гречку, важливо її не перетримати.

"Якщо гречка, на ваш розсуд, готова, а вода там ще є, то її можна просто злити. От так от у друшляк. Не чекати, доки вона вся всмокчеться та зруйнує зерна", - радить кулінар.

Другий секрет: мийте тарілку одразу

"Одразу мийте тарілку, як поїли гречку. Ви, напевно, не знали, але єгипетські піраміди, насправді, тримаються на засохлій гречці", - додав майстер.

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