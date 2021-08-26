Клопотенко дал рецепт вкуснейшего тертого пирога, добавив секретный ингредиент

Ресторатор и победитель МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить домашний тертый пирог со смородиновым вареньем. Его он сварил сам, добавив секретный ингредиент.

Об этом кулинар рассказал на своем личном сайте.

Ингредиенты для тертого пирога:

Для теста:

Мука пшеничная - 420 г

Масло - 200 г

Сахар - 250 г

Сахар ванильный - 10 г

Яйца - 2 шт.

Разрыхлитель - 10 г

Соль - 1 щепотка

Для начинки:

Черная смородина (свежая или замороженная) - 400 г

Сахар - 200 г

Фиолетовый базилик - 5 веточек (это и есть тот самый секретный ингредиент)

Пошаговое приготовление пирога

Соедините в сотейнике черную смородину или любые другие ягоды с сахаром. Поставьте на сильный огонь на 2-3 минуты, чтобы сок начал выделяться, и сахар стал растворяться.

Не забывайте при этом постоянно помешивать ягоды, чтобы они не подгорели. Затем убавьте огонь до минимума и уваривайте массу в течение 15-20 минут.

Как проверить варенье на готовность?

Перед началом варки возьмите тарелку и положите в морозилку. Для проверки варенья капните его на холодную поверхность и наклоняйте из стороны в сторону. Держит форму - варенье готово, капля растекается - проварите еще некоторое время.

Веточки базилика мелко нарежьте и отправьте в варенье за несколько минут до готовности. Перемешайте - начинка готова.

Для теста нарежьте кубиками сливочное масло и переложите в миску. Пусть оно немного подтает. Добавьте ванильный сахар, соль и сахар.

С помощью венчика взбейте массу до полного объединения и пышности. Можно использовать миксер. Введите яйца по одному и продолжайте взбивать массу до однородного состояния.

Добавьте муку, разрыхлитель и замесите мягкое, пластичное тесто. Старайтесь месить его минимально, песочное тесто не любит перегрева от тепла рук.

Отделите от общей массы 1/3 теста, это будет основа для пирога.

На самом деле существует два варианта приготовления тертого пирога. Можно использовать меньшую часть в качестве основы, а остальные 2/3 теста натереть сверху. Тогда пирог будет более пышным. Если же вы хотите сделать пирог более тонким и хрустящим, то раскатайте 2/3 теста, а оставшуюся меньшую часть отправьте в морозилку, а потом натрите на терке. Вкус от этого особо не изменится.

Оберните большую часть теста пищевой пленкой и уберите в морозильную камеру на 30 минут. Меньшую часть теста также оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник, чтобы оно отдохнуло, тоже на 30 минут.

Достаньте меньшую часть теста из холодильника и раскатайте между двумя листами пергамента в пласт толщиной 3-4 мм. Перенесите его прямо с нижним пергаментом на противень и дальше формируйте пирог уже в нем.

Смажьте основу пирога остывшим вареньем. Достаньте вторую часть теста из морозилки и натрите его поверх варенья на крупной терке.

Отправьте в духовку с температурой 180 градусов на 25-30 минут. Пирог должен хорошо подрумяниться. Готовому пирогу дайте немного остыть и нарежьте порционными кусочками.