Клопотенко представив рецепт вівсяних оладок із бананом: улюблений сніданок ваших дітей

Приготуйте вдома для своїх дітей смачний та корисний сніданок – вівсяні оладки з бананом. У страві відсутній цукор і вона виходить прекрасною.
Рецептом поділився у Instagram кулінар Євген Клопотенко.
200 грамів плющених вівсяних пластівців залийте 200 мл молока на 20 хвилин. Окремо потовчіть вилкою 1 банан (краще брати майже коричневий, дуже ароматний і солодкий).
Коли пластівці вберуть молоко - додайте 1 яйце, 2 ст. л. борошна, 1 ч.л. розпушувача, щіпку солі та банан. Добре все перемішайте і смажте на розігрітій сковороді по 2-3 хвилини з кожного боку.
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