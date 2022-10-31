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Клопотенко представив рецепт вівсяних оладок із бананом: улюблений сніданок ваших дітей

Клопотенко дав рецепт оладок із бананом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Приготуйте вдома для своїх дітей смачний та корисний сніданок – вівсяні оладки з бананом. У страві відсутній цукор і вона виходить прекрасною.

Рецептом поділився у Instagram кулінар Євген Клопотенко.

Вам знадобляться

  • Вівсяні пластівці 200 грамів
  • 200 грамів молока
  • 1 яйце
  • 2 столові ложки борошна
  • 1 ложка розпушувача
  • дрібка солі
  • банан.

Покроковий рецепт приготування

200 грамів плющених вівсяних пластівців залийте 200 мл молока на 20 хвилин. Окремо потовчіть вилкою 1 банан (краще брати майже коричневий, дуже ароматний і солодкий).

Коли пластівці вберуть молоко - додайте 1 яйце, 2 ст. л. борошна, 1 ч.л. розпушувача, щіпку солі та банан. Добре все перемішайте і смажте на розігрітій сковороді по 2-3 хвилини з кожного боку.

Читайте також, як харчуватись при постійних відключеннях світла.

До речі, в Україні може стати дефіцитом найпопулярніший сорт хліба.

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Евгений Клопотенко