Клопотенко представив рецепт вареників із "магією смаку"

Для приготування візьміть:

360 грамів борошна

180 мл води

сіль

2 ст. л олії

Для начинки

300 грамів свинини

смажена цибуля

сіль, перець

лавровий лист.

Рецепт вареників

Щоб зробити тісто - змішайте 360 г борошна з щіпкою солі, додайте туди 180 мл води, 2ст. л. рослинної олії. Замісіть тісто та залиште відпочивати на 20 хвилин.

Щоб зробити начинку: зваріть 300 г свинини з лавровим листом (40-50 хвилин), дайте охолонути й перебийте м'ясорубкою або блендером.

Якщо виберете блендер - додайте трохи бульйону. Потім змішайте м'ясо з обсмаженою цибулею, сіллю та перцем. Зліпіть вареники й варіть у киплячій воді 5 хвилин.

Щоб зробити соус, потрібно підігріти вершки 20% та додати туди натертий сир. Полийте соусом вареники і подайте до столу. Смачного!