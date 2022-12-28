Клопотенко представив рецепт вареників із "магією смаку"

Євген Клопотенко представив рецепт вареників, які ви можете готувати у родинному колі, а також можна подати страву на новорічний стіл.
Способом приготування кулінар і ресторатор поділився на своїй сторінці в Instagram.
Для начинки
Щоб зробити тісто - змішайте 360 г борошна з щіпкою солі, додайте туди 180 мл води, 2ст. л. рослинної олії. Замісіть тісто та залиште відпочивати на 20 хвилин.
Щоб зробити начинку: зваріть 300 г свинини з лавровим листом (40-50 хвилин), дайте охолонути й перебийте м'ясорубкою або блендером.
Якщо виберете блендер - додайте трохи бульйону. Потім змішайте м'ясо з обсмаженою цибулею, сіллю та перцем. Зліпіть вареники й варіть у киплячій воді 5 хвилин.
Щоб зробити соус, потрібно підігріти вершки 20% та додати туди натертий сир. Полийте соусом вареники і подайте до столу. Смачного!
Як ми писали раніше, Клопотенко представив рецепт печеного сала до новорічного столу.