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Клопотенко представил рецепт вареников с "магией вкуса"

Фото: Клопотенко поделился рецептом вареников (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Евгений Клопотенко представил рецепт вареников, которые вы можете готовить в кругу семьи, а также можно подать блюдо на новогодний стол.

Способом приготовления кулинар и ресторатор поделился на своей странице в Instagram.

Для приготовления возьмите:

  • 360 граммов муки
  • 180 мл воды
  • соль
  • 2 ст. л масла

Для начинки

  • 300 граммов свинины
  • жаренный лук
  • соль, перец
  • лавровый лист.

Рецепт вареников

Чтобы сделать тесто - смешайте 360 граммов муки с щепоткой соли, добавьте туда 180 мл воды, 2ст.л. растительного масла. Замесите тесто и оставьте отдыхать на 20 минут.

Чтобы сделать начинку: сварите 300г свинины с лавровым листом (40-50 минут), дайте остыть и перебейте блендером или мясорубкой.

Если выберете блендер – добавьте немного бульона. Затем смешайте мясо с обжаренным луком, солью и перцем. Слепите вареники и варите в кипящей воде 5 минут.

Чтобы сделать соус, нужно подогреть сливки 20% и добавить туда натертый сыр. Полейте вареники соусом и подайте к столу. Приятного аппетита!

Как мы ранее писали, Клопотенко представил рецепт печеного сала к новогоднему столу.

А ранее кулинар поделился рецептом галушек с тыквой.

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Евгений Клопотенкорецепт