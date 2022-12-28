Клопотенко представил рецепт вареников с "магией вкуса"

Для приготовления возьмите:

360 граммов муки

180 мл воды

соль

2 ст. л масла

Для начинки

300 граммов свинины

жаренный лук

соль, перец

лавровый лист.

Рецепт вареников

Чтобы сделать тесто - смешайте 360 граммов муки с щепоткой соли, добавьте туда 180 мл воды, 2ст.л. растительного масла. Замесите тесто и оставьте отдыхать на 20 минут.

Чтобы сделать начинку: сварите 300г свинины с лавровым листом (40-50 минут), дайте остыть и перебейте блендером или мясорубкой.

Если выберете блендер – добавьте немного бульона. Затем смешайте мясо с обжаренным луком, солью и перцем. Слепите вареники и варите в кипящей воде 5 минут.

Чтобы сделать соус, нужно подогреть сливки 20% и добавить туда натертый сыр. Полейте вареники соусом и подайте к столу. Приятного аппетита!