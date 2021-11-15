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Клопотенко представил рецепт известного салата "Мимоза", но без майонеза

Новина українською →
Понедельник 15 ноября 2021 15:12
Клопотенко представил рецепт известного салата "Мимоза", но без майонеза Фото: Салат "Мимоза" от Клопотенко (freepic.com)
Автор: Styler

Популярный салат "Мимоза" знают все. Но не все представляют, что его можно сделать более полезным для здоровья и приготовить без майонеза.

Евгений Клопотенко поделился рецептом прекрасной закуски на своем сайте.

Интересно, что кулинар изменил подачу салата. Он предлагает приготовить его не по слоям, а как обычный салат. Также можно обойтись и без майонеза.

Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Возьмите морковь и 2 картофеля, хорошо помойте, высушите бумажным полотенцем, заверните в фольгу и поставьте запекать 30-40 минут при температуре 180 градусов. После приготовления дайте овощам немного остыть, а потом очистите. Морковь натрите на крупной терке, а картофель порежьте крупными кусками.

Лук необходимо порезать полукольцами и обдать кипятком, чтобы он был не очень резким. 

Далее возьмите 2 яйца и отварите их в течение четырех минут, а потом охладите в холодной воде. Теперь соберите ваш салат. Возьмите тарелку, выложите порезанный картофель, натертую морковь, лук полукольцами, откройте банку тунца и выложите куски рыбы. Далее 2 веточки фенхеля или укропа портите руками и добавьте в салат. Очистите 2 яйца, разрежьте на 4 части и добавьте в салат.

Теперь посолите и поперчите по вкусу, а также добавьте 2 ст. л. крупных панировочных сухарей. Полейте 3 ст. л. оливкового или подсолнечного масла.  

Клопотенко представил рецепт известного салата &quot;Мимоза&quot;, но без майонезаСалат "Мимоза" от Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Как мы ранее писали, Клопотенко представил простой салат с огурцами.

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Евгений Клопотенко
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