Клопотенко представил рецепт известного салата "Мимоза", но без майонеза

Популярный салат "Мимоза" знают все. Но не все представляют, что его можно сделать более полезным для здоровья и приготовить без майонеза.

Интересно, что кулинар изменил подачу салата. Он предлагает приготовить его не по слоям, а как обычный салат. Также можно обойтись и без майонеза.

Ингредиенты

2-3 крупных картофеля

2 яйца

1 морковь

150 г консервированного тунца (в собственном соку)

1 небольшая луковица

1 ст. л. крупных панировочных сухарей

3 ст. л. оливкового или подсолнечного масла

2 веточки фенхеля (можно заменить укропом)

соль, перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Возьмите морковь и 2 картофеля, хорошо помойте, высушите бумажным полотенцем, заверните в фольгу и поставьте запекать 30-40 минут при температуре 180 градусов. После приготовления дайте овощам немного остыть, а потом очистите. Морковь натрите на крупной терке, а картофель порежьте крупными кусками.

Лук необходимо порезать полукольцами и обдать кипятком, чтобы он был не очень резким.

Далее возьмите 2 яйца и отварите их в течение четырех минут, а потом охладите в холодной воде. Теперь соберите ваш салат. Возьмите тарелку, выложите порезанный картофель, натертую морковь, лук полукольцами, откройте банку тунца и выложите куски рыбы. Далее 2 веточки фенхеля или укропа портите руками и добавьте в салат. Очистите 2 яйца, разрежьте на 4 части и добавьте в салат.

Теперь посолите и поперчите по вкусу, а также добавьте 2 ст. л. крупных панировочных сухарей. Полейте 3 ст. л. оливкового или подсолнечного масла.

Салат "Мимоза" от Клопотенко (фото: klopotenko.com)