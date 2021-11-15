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Клопотенко представив рецепт відомого салату "Мімоза", але без майонезу

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Понеділок 15 листопада 2021 15:12
Клопотенко представив рецепт відомого салату "Мімоза", але без майонезу Фото: Салат "Мімоза" від Клопотенко (freepic.com)
Автор: Styler

Популярний салат "Мімоза" знають всі. Але не всі уявляють, що його можна зробити більш корисним для здоров'я і приготувати без майонезу.

Євген Клопотенко поділився рецептом прекрасної закуски на своєму сайті.

Цікаво, що кулінар змінив подачу салату. Він пропонує приготувати його не по шарах, а як звичайний салат. Також можна обійтися і без майонезу.

Інгредієнт

Покроковий рецепт приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Візьміть моркву і 2 картоплі, добре помийте, висушіть паперовим рушником, загорніть у фольгу і поставте запікати 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Після приготування дайте овочам трохи охолонути, а потім очистіть. Моркву натріть на крупній тертці, а картоплю поріжте великими шматками.

Лук необхідно порізати півкільцями й обдати окропом, щоб він був не дуже різким. 

Далі візьміть 2 яйця і відваріть їх протягом чотирьох хвилин, а потім охолодіть в холодній воді. Тепер зберіть ваш салат. Візьміть тарілку, викладіть порізану картоплю, натерту моркву, цибулю півкільцями, відкрийте банку тунця і викладіть шматки риби. Далі 2 гілочки фенхелю або кропу псуйте руками і додайте в салат. Очистіть 2 яйця, розріжте на 4 частини і додайте в салат.

Тепер посоліть і поперчіть до свого смаку, а також додайте 2 ст.л. великих панірувальних сухарів. Полийте 3 ст.л. оливкової або соняшникової олії.  

Клопотенко представив рецепт відомого салату &quot;Мімоза&quot;, але без майонезуСалат "Мімоза" від Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Як ми раніше писали, Клопотенко представив простий салат з огірками.

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Евгений Клопотенко
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