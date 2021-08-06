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Клопотенко представил простой салат с огурцами: магия за 2 минуты!

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Пятница 06 августа 2021 20:55
Клопотенко представил простой салат с огурцами: магия за 2 минуты! Клопотенко дал простой рецепт салата с огурцом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Сезон огурцов в Украине в самом разгаре. Возьмите этот овощ, а к нему еще сыр фета и попробуйте приготовить салат. Делается он всего две минуты!

Его рецепт на сайте опубликовал известный повар Евгений Клопотенко.

"Я обожаю лето за то, что салат можно сделать практически из любых продуктов в холодильнике. Именно так и появился рецепт салата с огурцом и сыром фета. Вкусный, простой в приготовлении и отлично подойдет к мясу или рыбе. К тому же, как отмечают диетологи, огурец – полезный овощ", - описал свой рецепт Клопотенко.

Ингредиенты

Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата с огурцом и сыром фета. Возьмите 5 огурцов, помойте и нарежьте полукольцами. Половину луковицы нарежьте тонкими перьями. Далее возьмите 100 г сыра фета и раскрошите. Полейте все ингредиенты лимонным соком и 2 ст. л. оливкового масла. Возьмите 10 горошин белого перца и разотрите в ступке. Он придаст салату пикантности. Добавьте в салат и хорошо перемешайте. Салат готов!

Клопотенко представил простой салат с огурцами: магия за 2 минуты!Салат с огурцами от Клопотенко

Как мы писали ранее, Клопотенко дал новый рецепт галушек.

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Евгений Клопотенко
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