Клопотенко представил пирог на основе гречки и сыра: будете мурчать, как котики

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко предлагает сделать Яворовский пирог. Это блюдо делается с начинкой из сыра и гречки.
Рецепт опубликован в Telegram-канале повара.
"Моя любовь к украинской кухне дошла и до этого пирога. Яворивский пирог - это невероятно знаковое блюдо не только для Яворивщины, но и всей Галичины. В основу пирога идет гречка и картофель, а я добавил туда еще кубики сыра, чтобы текстура была еще нежнее. Обязательно попробуйте его! Будете мурчать, как котики", - описал рецепт Клопотенко.
Попробуйте приготовить этот пирог и насладитесь украинской кухней!
Как мы ранее писали, Клопотенко поделился рецептом крем-борща.