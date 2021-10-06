Клопотенко представив пиріг на основі гречки та сиру: мурчатимете, як котики

Відомий український кулінар Євген Клопотенко пропонує зробити Яворівський пиріг. Ця страва робиться з начинкою з сиру і гречки.
Рецепт опублікований в Telegram-каналі кухара.
"Моя любов до української кухні дійшла і до цього пирога. Яворівський пиріг - це неймовірно знакова страва не лише для Яворівщини, а й усієї Галичини. В основу пирога йде гречка і картопля, а я додав туди ще кубики сиру, щоб текстура була ще ніжніше. Обов'язково спробуйте його! Будете мурчати, як котики", - описав рецепт Клопотенко.
Спробуйте приготувати цей пиріг і насолодіться українською кухнею!
Як ми раніше писали, Клопотенко поділився рецептом крем-борщу.