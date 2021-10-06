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Клопотенко представив пиріг на основі гречки та сиру: мурчатимете, як котики

Автор: Styler

Відомий український кулінар Євген Клопотенко пропонує зробити Яворівський пиріг. Ця страва робиться з начинкою з сиру і гречки.

Рецепт опублікований в Telegram-каналі кухара.

"Моя любов до української кухні дійшла і до цього пирога. Яворівський пиріг - це неймовірно знакова страва не лише для Яворівщини, а й усієї Галичини. В основу пирога йде гречка і картопля, а я додав туди ще кубики сиру, щоб текстура була ще ніжніше. Обов'язково спробуйте його! Будете мурчати, як котики", - описав рецепт Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 500 г листкового дріжджового тіста (+2 ст. л. борошна для підсипки)
  • 1 склянка гречки
  • 8 картоплин
  • 2 невеликі цибулини (або 1 велика)
  • 160 г твердого сиру
  • 2 яйця (1- для змазування)
  • 4 ст. л. олії
  • до свого смаку сіль і перець

Спробуйте приготувати цей пиріг і насолодіться українською кухнею!

Як ми раніше писали, Клопотенко поділився рецептом крем-борщу.

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Евгений Клопотенко