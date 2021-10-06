Клопотенко представив пиріг на основі гречки та сиру: мурчатимете, як котики
Фото: Клопотенко представив рецепт пирога (instagram.com.klopotenko)
Відомий український кулінар Євген Клопотенко пропонує зробити Яворівський пиріг. Ця страва робиться з начинкою з сиру і гречки.
Рецепт опублікований в Telegram-каналі кухара.
"Моя любов до української кухні дійшла і до цього пирога. Яворівський пиріг - це неймовірно знакова страва не лише для Яворівщини, а й усієї Галичини. В основу пирога йде гречка і картопля, а я додав туди ще кубики сиру, щоб текстура була ще ніжніше. Обов'язково спробуйте його! Будете мурчати, як котики", - описав рецепт Клопотенко.
Інгредієнти:
- 500 г листкового дріжджового тіста (+2 ст. л. борошна для підсипки)
- 1 склянка гречки
- 8 картоплин
- 2 невеликі цибулини (або 1 велика)
- 160 г твердого сиру
- 2 яйця (1- для змазування)
- 4 ст. л. олії
- до свого смаку сіль і перець
Спробуйте приготувати цей пиріг і насолодіться українською кухнею!
Як ми раніше писали, Клопотенко поділився рецептом крем-борщу.