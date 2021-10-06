ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Клопотенко представив пиріг на основі гречки та сиру: мурчатимете, як котики

Новость на русском →
Середа 06 жовтня 2021 13:44
Клопотенко представив пиріг на основі гречки та сиру: мурчатимете, як котики Фото: Клопотенко представив рецепт пирога (instagram.com.klopotenko)
Автор: Styler

Відомий український кулінар Євген Клопотенко пропонує зробити Яворівський пиріг. Ця страва робиться з начинкою з сиру і гречки.

Рецепт опублікований в Telegram-каналі кухара.

"Моя любов до української кухні дійшла і до цього пирога. Яворівський пиріг - це неймовірно знакова страва не лише для Яворівщини, а й усієї Галичини. В основу пирога йде гречка і картопля, а я додав туди ще кубики сиру, щоб текстура була ще ніжніше. Обов'язково спробуйте його! Будете мурчати, як котики", - описав рецепт Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 500 г листкового дріжджового тіста (+2 ст. л. борошна для підсипки)
  • 1 склянка гречки
  • 8 картоплин
  • 2 невеликі цибулини (або 1 велика)
  • 160 г твердого сиру
  • 2 яйця (1- для змазування)
  • 4 ст. л. олії
  • до свого смаку сіль і перець

Спробуйте приготувати цей пиріг і насолодіться українською кухнею!

Як ми раніше писали, Клопотенко поділився рецептом крем-борщу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений Клопотенко
LITE
Свято 6 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 6 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати