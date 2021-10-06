Клопотенко представив пиріг на основі гречки та сиру: мурчатимете, як котики

"Моя любов до української кухні дійшла і до цього пирога. Яворівський пиріг - це неймовірно знакова страва не лише для Яворівщини, а й усієї Галичини. В основу пирога йде гречка і картопля, а я додав туди ще кубики сиру, щоб текстура була ще ніжніше. Обов'язково спробуйте його! Будете мурчати, як котики", - описав рецепт Клопотенко.

Інгредієнти:

500 г листкового дріжджового тіста (+2 ст. л. борошна для підсипки)

1 склянка гречки

8 картоплин

2 невеликі цибулини (або 1 велика)

160 г твердого сиру

2 яйця (1- для змазування)

4 ст. л. олії

до свого смаку сіль і перець

Спробуйте приготувати цей пиріг і насолодіться українською кухнею!