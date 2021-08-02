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Клопотенко представив оригінальний рецепт з кавуном: ви будете в захваті!

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Понеділок 02 серпня 2021 15:39
Клопотенко представив оригінальний рецепт з кавуном: ви будете в захваті! Фото: Клопотенко представив рецепт кавуна на грилі (smak.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Україні настав сезон кавунів. Відомий кулінар Євген Клопотенко пропонує зробити оригінальне блюдо з цього сезонного плоду і сиру фети.

Рецепт опублікований на офіційному сайті кухаря.

"Як ви звикли їсти кавун? Правильно - купуємо, розрізаємо, їмо. Його смак прекрасний. Але я придумав, як його можна урізноманітнити і доповнити – я його підсмажив на грилі і додав трохи фети. Ви точно будете в захваті", - описав блюдо Клопотенко.

Інгредієнт

Кавун на грилі - покроковий рецепт

Відріжте від кавуна кружок товщиною 2 см і розріжте на два півкільця. Ножем відокремте корку, потрібна тільки м'якоть.

Змастіть часточки кавуна рослинним маслом, по одній столовій ложці кожну, і трохи посоліть.

Підрум'яньте кавун на сковорідці гриль по 3-4 хвилини з кожного боку, щоб з'явилися темні смужки.

Викладіть кавун на тарілку для подачі й зверху покришіть руками 150 г сиру фета. Помийте 4 гілочки м'яти, відокремте листочки та порвіть руками. Викладіть зверху на кавун з сиром листочки м'яти і ¼ перцю чилі, порізаного слайсами. Злегка посипте пластівцями червоного перцю.

Клопотенко представив оригінальний рецепт з кавуном: ви будете в захваті!Кавун на грилі з сиром фета (фото: klopotenko.com)

Як ми раніше писали, Клопотенко дав рецепт запіканки з кабачків.

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Евгений Клопотенко
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