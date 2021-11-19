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Клопотенко предложил приготовить салат с селедкой: сделать очень просто

Автор: Styler

Известный кулинар Евгений Клопотенко предлагает вам приготовить очень простой, но вкусный салат. В него входит селедка, картофель и зеленый лук.

Рецептом повар поделился на своем сайте.

Для салата лучше всего брать филе сельди, а зеленый лук продается даже зимой в супермаркетах. Картофель вы можете отварить, а также запечь.

Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите 3 картофелины и предварительно отварите в подсоленной воде и среднем огне. У меня на это ушло 25 минут. Дайте овощу полностью остыть.

Когда картофель остыл, очистите его и порежьте сначала кружочками, а потом каждый кружочек на четвертинки.

Возьмите 6 перьев зеленого лука и 6 веточек петрушки, помойте и мелко нарежьте.

Возьмите 2 филе сельди, нарежьте небольшими кусочками, а потом все ингредиенты смешайте в глубокой миске или салатнике. Заправьте 2 ст. л. ароматного подсолнечного масла, а также посолите и поперчите по вкусу.

Салат с селедкой от Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Напомним, что Клопотенко представил оригинальный рецепт паштета.

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Евгений Клопотенко