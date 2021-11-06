Клопотенко показал, как просто и быстро испечь настоящий пастуший пирог

Кулинар уверяет, что все ингредиенты для нашего пирога вы найдете в холодильнике и дает несколько советов по его приготовления.

Традиционно пирог готовится из говяжьего или бараньего фарша, но можно экспериментировать со свиным, куриным, индюшиным. В мясо можно добавить 2-3 зубчика чеснока, если любите.

Картофель можно брать обычный, а можно батат, или же соединять их. Овощ нужно сварить "в мундире", почистить, помять, добавив яйцо и сливочное масло. А можно сдобрить его сыром, сливками, молоком, орегано. Можно сварить и традиционное пюре - почистить, порезать, отварить и размять.

В фарш традиционно добавляются соль и перец, но можно поиграть с тимьяном, розмарином, орегано, копченой паприкой, или же вустерским соусом (им заправляют Цезарь).

Фото: Так будет выглядеть наш готовый пирог (klopotenko.com)

Ингредиенты для пирога:

Говяжий фарш - 500 г

Картофель - 1 кг

Томатная паста - 1 ст. л.

Репчатый лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Подсолнечное масло - 2 ст. л.

Яичный желток - 1 шт.

Свежий тимьян - 2 веточки

Сливочное масло - 80 г

Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Возьмите 1 кг картофеля и отварите в мундире. Затем очистите от кожуры и сразу сделайте картофельное пюре с 50 г сливочного масла и с 1 яичным желтком. Добавьте соль по вкусу.

Очистите одну луковицу и порежьте мелкими кубиками, затем измельчите 1 зубчик чеснока.

Обжарьте лук и чеснок на 2 ст. л. подсолнечного масла до мягкости.

Добавьте в сковороду 500 г фарша. Жарьте на среднем огне до готовности фарша, примерно 5 минут.

Добавьте 1 ст. л. томатной пасты и листики 2 веточек тимьяна. Посолите и поперчите по вкусу.

Натрите зубчиком чеснока форму, в которой будете готовить пирог. Сверху натрите 30 г сливочного масла.

На дно формы выложите половину картофельного пюре.

Сверху выложите слой из фарша и разровняйте. Наверх выложите оставшееся пюре и равномерно распределите.

Сверху на картофель выложите 30 г сливочного масла. Если оно размягченное, смажьте им картофель, если твердое - нарежьте кубиками. Запекайте в духовке при 180 градусах 35 минут.