Клопотенко показав, як просто і швидко спекти справжній пастуший пиріг

Кулінар запевняє, що всі інгредієнти для нашого пирога ви знайдете в холодильнику і дає кілька порад щодо його приготування.

Традиційно пиріг готується з яловичого або баранячого фаршу, але можна експериментувати зі свинячим, курячим, індичим. У м'ясо можна додати 2-3 зубчики часнику, якщо любите.

Картопля можна брати звичайну, а можна батат, або ж з'єднувати їх. Овоч потрібно зварити "в мундирі", почистити, пом'яти, додавши яйце і вершкове масло. А можна присмачити його сиром, вершками, молоком, орегано. Можна зварити і традиційне пюре - почистити, порізати, відварити і розім'яти.

У фарш традиційно додаються сіль і перець, але можна пограти з чебрецем, розмарином, орегано, копченою паприкою, або ж вустерським соусом (ним заправляють Цезар).

Фото: Так буде виглядати наш готовий пиріг (klopotenko.com)

Інгредієнти для пирога:

Яловичий фарш - 500 г

Картопля - 1 кг

Томатна паста - 1 ст. л.

Ріпчаста цибуля - 1 шт.

Часник - 2 зубчики

Соняшникова олія - 2 ст. л.

Яєчний жовток - 1 шт.

Свіжий чебрець - 2 гілочки

Вершкове масло - 80 г

Сіль і перець за смаком

Покрокове приготування страви

Візьміть 1 кг картоплі і відваріть в мундирі. Потім очистіть від шкірки і відразу зробіть картопляне пюре з 50 г вершкового масла і з 1 яєчним жовтком. Додайте сіль за смаком.

Очистіть одну цибулину і поріжте дрібними кубиками, потім подрібніть 1 зубчик часнику.

Обсмажте цибулю і часник на 2 ст. л. соняшникової олії до м'якості.

Додайте в сковороду 500 г фаршу. Смажте на середньому вогні до готовності фаршу, приблизно 5 хвилин.

Додайте 1 ст. л. томатної пасти і листочки 2 гілочок чебрецю. Посоліть і поперчіть за смаком.

Натріть зубчиком часнику форму, в якій будете готувати пиріг. Зверху натріть 30 г вершкового масла.

На дно форми викладіть половину картопляного пюре.

Зверху викладіть шар з фаршу і розрівняйте. Наверх викладіть залишки пюре і рівномірно розподіліть.

Зверху на картоплю викладіть 30 г вершкового масла. Якщо воно розм'якшене, змастіть ним картоплю, якщо тверде - наріжте кубиками. Запікайте в духовці при 180 градусах 35 хвилин.