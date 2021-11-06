Клопотенко показав, як просто і швидко спекти справжній пастуший пиріг
Євген Клопотенко поділився рецептом цікавої страви, яку англійці називають пастуший пиріг, але простіше кажучи - це запіканка з картоплі з фаршем.
Про це ресторатор розповів на своєму сайті.
Кулінар запевняє, що всі інгредієнти для нашого пирога ви знайдете в холодильнику і дає кілька порад щодо його приготування.
Традиційно пиріг готується з яловичого або баранячого фаршу, але можна експериментувати зі свинячим, курячим, індичим. У м'ясо можна додати 2-3 зубчики часнику, якщо любите.
Картопля можна брати звичайну, а можна батат, або ж з'єднувати їх. Овоч потрібно зварити "в мундирі", почистити, пом'яти, додавши яйце і вершкове масло. А можна присмачити його сиром, вершками, молоком, орегано. Можна зварити і традиційне пюре - почистити, порізати, відварити і розім'яти.
У фарш традиційно додаються сіль і перець, але можна пограти з чебрецем, розмарином, орегано, копченою паприкою, або ж вустерським соусом (ним заправляють Цезар).
Фото: Так буде виглядати наш готовий пиріг (klopotenko.com)
Інгредієнти для пирога:
- Яловичий фарш - 500 г
- Картопля - 1 кг
- Томатна паста - 1 ст. л.
- Ріпчаста цибуля - 1 шт.
- Часник - 2 зубчики
- Соняшникова олія - 2 ст. л.
- Яєчний жовток - 1 шт.
- Свіжий чебрець - 2 гілочки
- Вершкове масло - 80 г
- Сіль і перець за смаком
Покрокове приготування страви
Візьміть 1 кг картоплі і відваріть в мундирі. Потім очистіть від шкірки і відразу зробіть картопляне пюре з 50 г вершкового масла і з 1 яєчним жовтком. Додайте сіль за смаком.
Очистіть одну цибулину і поріжте дрібними кубиками, потім подрібніть 1 зубчик часнику.
Обсмажте цибулю і часник на 2 ст. л. соняшникової олії до м'якості.
Додайте в сковороду 500 г фаршу. Смажте на середньому вогні до готовності фаршу, приблизно 5 хвилин.
Додайте 1 ст. л. томатної пасти і листочки 2 гілочок чебрецю. Посоліть і поперчіть за смаком.
Натріть зубчиком часнику форму, в якій будете готувати пиріг. Зверху натріть 30 г вершкового масла.
На дно форми викладіть половину картопляного пюре.
Зверху викладіть шар з фаршу і розрівняйте. Наверх викладіть залишки пюре і рівномірно розподіліть.
Зверху на картоплю викладіть 30 г вершкового масла. Якщо воно розм'якшене, змастіть ним картоплю, якщо тверде - наріжте кубиками. Запікайте в духовці при 180 градусах 35 хвилин.
Раніше Євген Клопотенко також розповів, як приготувати ідеальні пиріжки з м'ясом.
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