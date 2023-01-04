Клопотенко поділився рецептами домашніх намазок на хліб, які можна готувати без світла (відео)

Перша намазка

Інгредієнти

1 банан

10 грамів ванільного цукру

2 столові ложки цукрової пудри

150 грамів сметани - 15% жирності

330 грамів кисломолочного сиру - 5% жирності

Процес приготування

Перетріть через дрібне сито кисломолочний сир. Поріжте кружальцями банан і додайте до сиру разом зі сметаною, цукровою пудрою та ванільним цукром. Ретельно перемішайте віничком до однорідності. Оскільки ця намазка є більше солодкою, подавайте її з крихким печивом.

Намазки стануть прекрасним доповненням до улюблених канапе або брускет (фото: Freepik)

Друга намазка

Що вам знадобиться

4 гілочки кропу

дрібка коріандру

2 гілочки петрушки

330 грамів кисломолочного сиру - 5% жирності

Як готувати

Для другої намазки так само перетріть через сито кисломолочний сир. Помийте кріп та петрушку, відділіть листочки від стебел та дрібно посічіть. Додайте зелень до сиру, дрібку коріандру, сіль до смаку та перемішайте. Смачно подавати з підсушеними на пательні чи в духовці скибками хліба.

Третя намазка

Складові

сардини в олії

половина лимона

330 грамів кисломолочного сиру - 5% жирності

Готуємо

Аналогічно до двох попередніх рецептів перетріть кисломолочний сир через дрібне сито. В окрему миску викладіть з банки сардини та добре розімніть виделкою. Вичавіть сік половини лимона та додайте цедру. Перекладіть до сиру та добре перемішайте до об'єднання. Таку намазку можна їсти як самостійну складову бутерброда. Вона буде дуже ситною!