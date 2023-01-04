Клопотенко поделился рецептами домашних намазок на хлеб, которые можно готовить без света (видео)

Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился с украинцами рецептами трех намазок на хлеб из сыра. Самое лучшее в процессе приготовления то, что их можно сделать даже без света.
Этими тремя отличными рецептами Клопотенко делится на своем YouTube-канале.
Ингредиенты
Процесс приготовления
Протрите через мелкое сито кисломолочный творог. Порежьте кружками банан и добавьте в сыр вместе со сметаной, сахарной пудрой и ванильным сахаром. Тщательно перемешайте венчиком до однородности. Поскольку эта намазка более сладкая, подавайте ее с хрустящим печеньем.
Намазки станут прекрасным дополнением к любимым канапе или брускетту (фото: Freepik)
Что вам понадобится
Как готовить
Для второй намазки так же протрите через сито кисломолочный творог. Помойте укроп и петрушку, отделите листики от стеблей и мелко порубите. Добавьте зелень в сыр, щепотку кориандра, соль по вкусу и перемешайте. Вкусно подавать с подсушенными в сковороде или в духовке ломтиками хлеба.
Составляющие
Готовим
Аналогично двум предыдущим рецептам перетрите кисломолочный сыр через мелкое сито. В отдельную миску выложите из банки сардины и хорошо разомните вилкой. Выжмите сок половины лимона и добавьте цедру. Переложите в сыр и хорошо перемешайте до объединения. Такую намазку можно есть как самостоятельную составляющую бутерброда. Она будет очень сытной!
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