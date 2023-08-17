Клопотенко поділився двома секретами зберігання яблук

В Україні настав сезон яблук. Ці соковиті та смачні фрукти люблять майже всі. Але не всі знають, як зробити так, щоб при готуванні яблука не темніли.

Про це зірковий кухар та ресторатор розповів у своєму Telegram-каналі.

Лайфхак для приготування яблук

Швидко нарізані яблука починають тьмяніти, це відбувається через окислення заліза, що міститься в їх складі. Щоб зберегти естетичність яблучних скибочок, просто полийте їх соком лимона.

Як зберігати яблука

Щоб зберегти яблука максимально свіжими протягом тривалого часу, потрібно обернути кожне яблуко в газетний папір і зберігати у прохолодному, сухому та темному місці.

Чим корисні яблука: