Клопотенко поділився двома секретами зберігання яблук
Фото: Як зберігати яблука (freepik.com)
В Україні настав сезон яблук. Ці соковиті та смачні фрукти люблять майже всі. Але не всі знають, як зробити так, щоб при готуванні яблука не темніли.
Про це зірковий кухар та ресторатор розповів у своєму Telegram-каналі.
Лайфхак для приготування яблук
Швидко нарізані яблука починають тьмяніти, це відбувається через окислення заліза, що міститься в їх складі. Щоб зберегти естетичність яблучних скибочок, просто полийте їх соком лимона.
Як зберігати яблука
Щоб зберегти яблука максимально свіжими протягом тривалого часу, потрібно обернути кожне яблуко в газетний папір і зберігати у прохолодному, сухому та темному місці.
Чим корисні яблука:
- яблука багаті на волокна, що сприяють здоров'ю шлунково-кишкового тракту і покращують травлення.
- жування цих фруктів стимулює вироблення слини в роті, що допомагає знизити рівень бактерій і може знизити ризик появи карієсу.
- плоди допомагають підтримувати водний баланс організму, адже містять великий відсоток води
- вміст корисних речовин набагато вищий у шкірці, ніж у м'якоті
До речі, раніше Клопотенко сказав, чи українець може не любити борщ.
А також розповів, як зробити правильну аджику.