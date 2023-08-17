Клопотенко поделился двумя секретами хранения яблок

В Украине наступил сезон яблок. Эти сочные и вкусные фрукты любят почти все. Но не многие знают, как сделать так, чтобы при готовке яблоки не темнели.

Об этом звездный повар и ресторатор рассказал в своем Telegram-канале.

Лайфхак для готовки яблок

Быстро нарезанные яблоки начинают тускнеть, это происходит из-за окисления содержащегося в их составе железа. Чтобы сохранить эстетичность яблочных ломтиков, просто полейте их соком лимона.

Как хранить яблоки

Чтобы сохранить яблоки максимально свежими в течение длительного времени, нужно обернуть каждое яблоко в газетную бумагу и хранить в прохладном, сухом и темном месте.

Чем полезны яблоки: