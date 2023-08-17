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Клопотенко поделился двумя секретами хранения яблок

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Четверг 17 августа 2023 08:40
Клопотенко поделился двумя секретами хранения яблок Фото: Как хранить яблоки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине наступил сезон яблок. Эти сочные и вкусные фрукты любят почти все. Но не многие знают, как сделать так, чтобы при готовке яблоки не темнели.

Об этом звездный повар и ресторатор рассказал в своем Telegram-канале.

Лайфхак для готовки яблок

Быстро нарезанные яблоки начинают тускнеть, это происходит из-за окисления содержащегося в их составе железа. Чтобы сохранить эстетичность яблочных ломтиков, просто полейте их соком лимона.

Как хранить яблоки

Чтобы сохранить яблоки максимально свежими в течение длительного времени, нужно обернуть каждое яблоко в газетную бумагу и хранить в прохладном, сухом и темном месте.

Чем полезны яблоки:

  • яблоки богаты волокнами, способствующими здоровью желудочно-кишечного тракта и улучшающими пищеварение.
  • жевание этих фруктов стимулирует выработку слюны во рту, что помогает снизить уровень бактерий и может снизить риск появления кариеса.
  • плоды помогают поддерживать водный баланс организма, ведь содержат большой процент воды
  • содержание полезных веществ гораздо выше в кожуре, чем в мякоти

Кстати, ранее Клопотенко сказал, может ли украинец не любить борщ.

А также рассказал, как сделать правильную аджику.

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