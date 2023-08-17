Клопотенко поделился двумя секретами хранения яблок
Фото: Как хранить яблоки (freepik.com)
В Украине наступил сезон яблок. Эти сочные и вкусные фрукты любят почти все. Но не многие знают, как сделать так, чтобы при готовке яблоки не темнели.
Об этом звездный повар и ресторатор рассказал в своем Telegram-канале.
Лайфхак для готовки яблок
Быстро нарезанные яблоки начинают тускнеть, это происходит из-за окисления содержащегося в их составе железа. Чтобы сохранить эстетичность яблочных ломтиков, просто полейте их соком лимона.
Как хранить яблоки
Чтобы сохранить яблоки максимально свежими в течение длительного времени, нужно обернуть каждое яблоко в газетную бумагу и хранить в прохладном, сухом и темном месте.
Чем полезны яблоки:
- яблоки богаты волокнами, способствующими здоровью желудочно-кишечного тракта и улучшающими пищеварение.
- жевание этих фруктов стимулирует выработку слюны во рту, что помогает снизить уровень бактерий и может снизить риск появления кариеса.
- плоды помогают поддерживать водный баланс организма, ведь содержат большой процент воды
- содержание полезных веществ гораздо выше в кожуре, чем в мякоти
Кстати, ранее Клопотенко сказал, может ли украинец не любить борщ.
А также рассказал, как сделать правильную аджику.