Клопотенко поделился секретом идеальных тонких блинов: запомните эти простые правила

Ресторатор Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления идеальных тонких блинов. Победитель МастерШеф уверен, что с приготовлением этого незатейливого блюда может справиться каждый, но важно запомнить несколько простых правил.
Об этом кулинар рассказал на своем сайте.
Хотя в традиционном рецепте блины готовятся на молоке, Клопотенко призывает экспериментировать, готовя их на воде, кефире, дрожжах и так далее.
Но если обобщить, то базовый набор ингредиентов - это молоко, яйца, масла, сахар и соль.
Важным составляющим блинов будет начинка - сладкая или соленая. Это может быть шоколад, джем, мед, сливочный сыр, сгущенка, фрукты и ягоды или же сыр, грибы, курица и так далее.
Фото: Так будут выглядеть наши идеальные блинчики (klopotenko.com)
Ингредиенты:
Пошаговое приготовление
Смешайте муку сахар, соль и яйца. Тщательно перемешайте и добавляйте по чуть-чуть воду. Когда в тесте не будет комочков, добавьте масло и приступайте к жарке.
Лучше всего, если у вас будет отдельная сковорода для блинов - она не глубокая и удобная, но и обычная тоже подойдет. Распределите тесто на сковороде и обжаривайте до золотистого цвета с каждой стороны.
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