Клопотенко поделился секретом идеальных тонких блинов: запомните эти простые правила

Несколько важных ответов на вопросы о блинах

Хотя в традиционном рецепте блины готовятся на молоке, Клопотенко призывает экспериментировать, готовя их на воде, кефире, дрожжах и так далее.

Но если обобщить, то базовый набор ингредиентов - это молоко, яйца, масла, сахар и соль.

Важным составляющим блинов будет начинка - сладкая или соленая. Это может быть шоколад, джем, мед, сливочный сыр, сгущенка, фрукты и ягоды или же сыр, грибы, курица и так далее.

Секреты приготовления идеальных блинов:

Все ингредиенты должны нагреться до комнатной температуры Независимо от того, какой вариант вы выбрали - подготовить их нужно за 3-4 часа до подачи. Перед добавлением яиц в тесто блинов - сначала их нужно взбить взбейте их венчиком. Муку для тонких блинов нельзя добавлять в жидкую смесь. Любой рецепт предусматривает некую схему - сначала нужно смешать жидкие компоненты, а затем только добавлять струйкой сухие ингредиенты. Края блинов станут румяными, если в тесто добавить чуть больше сахара. Для пышных блинов соду нужно погасить лимонной или уксусной кислотой. Для блинов лучше всего подойдет пшеничная мука, именно она гарантирует прочную текстуру. Овсяная или гречневая мука дадут немного рыхловатую текстуру. Чтобы у блинов не получались комочки, добавляйте сухие компоненты небольшими порциями и постоянно мешайте. Есть еще один проверенный способ - сначала добавьте муку и замесите достаточно крутое тесто, а потом медленно добавляйте молоко или воду. Нежность блинов зависит от того, насколько хорошо вы просеяли муку. Лучше это сделать несколько раз.

Фото: Так будут выглядеть наши идеальные блинчики (klopotenko.com)

Рецепт тонких блинов

Ингредиенты:

Яйца - 2 шт.

Кипяченая вода - 0,5 л

Сахар - 2 ст. л.

Соль по вкусу

Мука - 1,5-2 стакана

Растительное масло - 1-2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Смешайте муку сахар, соль и яйца. Тщательно перемешайте и добавляйте по чуть-чуть воду. Когда в тесте не будет комочков, добавьте масло и приступайте к жарке.

Лучше всего, если у вас будет отдельная сковорода для блинов - она не глубокая и удобная, но и обычная тоже подойдет. Распределите тесто на сковороде и обжаривайте до золотистого цвета с каждой стороны.