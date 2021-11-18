Клопотенко поділився секретом ідеальних тонких млинців: запам'ятайте ці прості правила

Ресторатор Євген Клопотенко розкрив секрет приготування ідеальних тонких млинців. Переможець МастерШеф впевнений, що з приготуванням цієї невигадливої страви може впоратися кожен, але важливо запам'ятати кілька простих правил.
Про це кулінар розповів на своєму сайті.
Хоча в традиційному рецепті млинці готуються на молоці, Клопотенко закликає експериментувати, готуючи їх на воді, кефірі, дріжджах і так далі.
Але якщо узагальнити, то базовий набір інгредієнтів - це молоко, яйця, олія, цукор і сіль.
Важливим складовим млинців буде начинка - солодка або солона. Це може бути шоколад, джем, мед, вершковий сир, згущене молоко, фрукти і ягоди або ж сир, гриби, курка і так далі.
Фото: Так будуть виглядати наші ідеальні млинці (klopotenko.com)
Інгредієнти:
Покрокове приготування
Змішайте борошно цукор, сіль і яйця. Ретельно перемішайте і додавайте потрохи воду. Коли в тісті не буде грудочок, додайте масло і приступайте до смаження.
Найкраще, якщо у вас буде окрема сковорода для млинців - вона не глибока і зручна, але і звичайна теж підійде. Розподіліть тісто на сковороді і обсмажуйте до золотистого кольору з кожного боку.
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