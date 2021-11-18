Клопотенко поділився секретом ідеальних тонких млинців: запам'ятайте ці прості правила

Кілька важливих відповідей на питання про млинці

Хоча в традиційному рецепті млинці готуються на молоці, Клопотенко закликає експериментувати, готуючи їх на воді, кефірі, дріжджах і так далі.

Але якщо узагальнити, то базовий набір інгредієнтів - це молоко, яйця, олія, цукор і сіль.

Важливим складовим млинців буде начинка - солодка або солона. Це може бути шоколад, джем, мед, вершковий сир, згущене молоко, фрукти і ягоди або ж сир, гриби, курка і так далі.

Секрети приготування ідеальних млинців:

Всі інгредієнти повинні нагрітися до кімнатної температури незалежно від того, який варіант ви вибрали - підготувати їх потрібно за 3-4 години до подачі. Перед додаванням яєць в тісто млинців - спочатку їх потрібно збити збийте їх віночком. Борошно для тонких млинців не можна додавати в рідку суміш. Будь-який рецепт передбачає якусь схему - спочатку потрібно змішати рідкі компоненти, а потім тільки додавати цівкою сухі інгредієнти. Краї млинців стануть рум'яними, якщо в тісто додати трохи більше цукру. Для пишних млинців соду потрібно погасити лимонною або оцтовою кислотою. Для млинців найкраще підійде пшеничне борошно, саме воно гарантує міцну текстуру. Вівсяна або гречана мука дадуть трохи пухку текстуру. Щоб у млинців не виходили грудочки, додавайте сухі компоненти невеликими порціями і постійно помішуйте. Є ще один перевірений спосіб - спочатку додайте борошно і замісіть досить круте тісто, а потім повільно додавайте молоко або воду. Ніжність млинців залежить від того, наскільки добре ви просіяли борошно. Краще це зробити кілька разів.

Фото: Так будуть виглядати наші ідеальні млинці (klopotenko.com)

Рецепт тонких млинців

Інгредієнти:

Яйця - 2 шт.

Кип'ячена вода - 0,5 л

Цукор - 2 ст. л.

Сіль за смаком

Борошно - 1,5-2 склянки

Рослинна олія - 1-2 ст. л.

Покрокове приготування

Змішайте борошно цукор, сіль і яйця. Ретельно перемішайте і додавайте потрохи воду. Коли в тісті не буде грудочок, додайте масло і приступайте до смаження.

Найкраще, якщо у вас буде окрема сковорода для млинців - вона не глибока і зручна, але і звичайна теж підійде. Розподіліть тісто на сковороді і обсмажуйте до золотистого кольору з кожного боку.