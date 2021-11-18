Клопотенко поделился секретом идеальных тонких блинов: запомните эти простые правила
Ресторатор Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления идеальных тонких блинов. Победитель МастерШеф уверен, что с приготовлением этого незатейливого блюда может справиться каждый, но важно запомнить несколько простых правил.
Об этом кулинар рассказал на своем сайте.
Несколько важных ответов на вопросы о блинах
Хотя в традиционном рецепте блины готовятся на молоке, Клопотенко призывает экспериментировать, готовя их на воде, кефире, дрожжах и так далее.
Но если обобщить, то базовый набор ингредиентов - это молоко, яйца, масла, сахар и соль.
Важным составляющим блинов будет начинка - сладкая или соленая. Это может быть шоколад, джем, мед, сливочный сыр, сгущенка, фрукты и ягоды или же сыр, грибы, курица и так далее.
Секреты приготовления идеальных блинов:
- Все ингредиенты должны нагреться до комнатной температуры Независимо от того, какой вариант вы выбрали - подготовить их нужно за 3-4 часа до подачи.
- Перед добавлением яиц в тесто блинов - сначала их нужно взбить взбейте их венчиком.
- Муку для тонких блинов нельзя добавлять в жидкую смесь. Любой рецепт предусматривает некую схему - сначала нужно смешать жидкие компоненты, а затем только добавлять струйкой сухие ингредиенты.
- Края блинов станут румяными, если в тесто добавить чуть больше сахара.
- Для пышных блинов соду нужно погасить лимонной или уксусной кислотой.
- Для блинов лучше всего подойдет пшеничная мука, именно она гарантирует прочную текстуру. Овсяная или гречневая мука дадут немного рыхловатую текстуру.
- Чтобы у блинов не получались комочки, добавляйте сухие компоненты небольшими порциями и постоянно мешайте. Есть еще один проверенный способ - сначала добавьте муку и замесите достаточно крутое тесто, а потом медленно добавляйте молоко или воду.
- Нежность блинов зависит от того, насколько хорошо вы просеяли муку. Лучше это сделать несколько раз.
Фото: Так будут выглядеть наши идеальные блинчики (klopotenko.com)
Рецепт тонких блинов
Ингредиенты:
- Яйца - 2 шт.
- Кипяченая вода - 0,5 л
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль по вкусу
- Мука - 1,5-2 стакана
- Растительное масло - 1-2 ст. л.
Пошаговое приготовление
Смешайте муку сахар, соль и яйца. Тщательно перемешайте и добавляйте по чуть-чуть воду. Когда в тесте не будет комочков, добавьте масло и приступайте к жарке.
Лучше всего, если у вас будет отдельная сковорода для блинов - она не глубокая и удобная, но и обычная тоже подойдет. Распределите тесто на сковороде и обжаривайте до золотистого цвета с каждой стороны.
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