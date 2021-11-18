Клопотенко поділився секретом ідеальних тонких млинців: запам'ятайте ці прості правила
Ресторатор Євген Клопотенко розкрив секрет приготування ідеальних тонких млинців. Переможець МастерШеф впевнений, що з приготуванням цієї невигадливої страви може впоратися кожен, але важливо запам'ятати кілька простих правил.
Про це кулінар розповів на своєму сайті.
Кілька важливих відповідей на питання про млинці
Хоча в традиційному рецепті млинці готуються на молоці, Клопотенко закликає експериментувати, готуючи їх на воді, кефірі, дріжджах і так далі.
Але якщо узагальнити, то базовий набір інгредієнтів - це молоко, яйця, олія, цукор і сіль.
Важливим складовим млинців буде начинка - солодка або солона. Це може бути шоколад, джем, мед, вершковий сир, згущене молоко, фрукти і ягоди або ж сир, гриби, курка і так далі.
Секрети приготування ідеальних млинців:
- Всі інгредієнти повинні нагрітися до кімнатної температури незалежно від того, який варіант ви вибрали - підготувати їх потрібно за 3-4 години до подачі.
- Перед додаванням яєць в тісто млинців - спочатку їх потрібно збити збийте їх віночком.
- Борошно для тонких млинців не можна додавати в рідку суміш. Будь-який рецепт передбачає якусь схему - спочатку потрібно змішати рідкі компоненти, а потім тільки додавати цівкою сухі інгредієнти.
- Краї млинців стануть рум'яними, якщо в тісто додати трохи більше цукру.
- Для пишних млинців соду потрібно погасити лимонною або оцтовою кислотою.
- Для млинців найкраще підійде пшеничне борошно, саме воно гарантує міцну текстуру. Вівсяна або гречана мука дадуть трохи пухку текстуру.
- Щоб у млинців не виходили грудочки, додавайте сухі компоненти невеликими порціями і постійно помішуйте. Є ще один перевірений спосіб - спочатку додайте борошно і замісіть досить круте тісто, а потім повільно додавайте молоко або воду.
- Ніжність млинців залежить від того, наскільки добре ви просіяли борошно. Краще це зробити кілька разів.
Фото: Так будуть виглядати наші ідеальні млинці (klopotenko.com)
Рецепт тонких млинців
Інгредієнти:
- Яйця - 2 шт.
- Кип'ячена вода - 0,5 л
- Цукор - 2 ст. л.
- Сіль за смаком
- Борошно - 1,5-2 склянки
- Рослинна олія - 1-2 ст. л.
Покрокове приготування
Змішайте борошно цукор, сіль і яйця. Ретельно перемішайте і додавайте потрохи воду. Коли в тісті не буде грудочок, додайте масло і приступайте до смаження.
Найкраще, якщо у вас буде окрема сковорода для млинців - вона не глибока і зручна, але і звичайна теж підійде. Розподіліть тісто на сковороді і обсмажуйте до золотистого кольору з кожного боку.
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