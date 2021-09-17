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Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего печенья с арахисом: готовится просто!

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Пятница 17 сентября 2021 14:57
Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего печенья с арахисом: готовится просто! Фото: Евгений Клопотенко представил рецепт овсяного печенья (klopotenko.com)
Автор: Людмила Жукова

Евгений Клопотенко предлагает вам приготовить вкуснейшее овсяное печенье с арахисом. Это делается очень просто и быстро.

Рецептом кулинар поделился на своем сайте.

Для 20 штук печенья вам понадобится

Очень важно измельчить овсяные хлопья удобным для вас способом. Далее приступайте к готовке.

Пошаговый рецепт приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Измельчите 100 граммов овсяных хлопьев.

Переложите измельченные хлопья в большую миску, добавьте 170 г муки и ½ ч. л. соли.

Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего печенья с арахисом: готовится просто!Погасите 1 ч. л. соды 1 ч. л. лимонного сока.

Всыпьте в миску 150 г сахара, добавьте 200 г размягченного сливочного масла и 100 г арахиса.

Вбейте в тесто 2 яйца и хорошо перемешайте его руками до однородности.

Скатайте из теста 20 шариков и выложите на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии примерно 5 см друг от друга, потому что в процессе приготовления шарики немного растекутся. Выпекайте печенье 25 минут в духовке при температуре 180 градусов. Дайте печенью полностью остыть перед тем, как снимать с пергамента, так как оно теплое оно очень хрупкое и нежное.

Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего печенья с арахисом: готовится просто!

Как мы ранее писали, Клопотенко дал рецепт вкуснейшего тертого пирога, добавив секретный ингредиент.

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Евгений Клопотенко
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