Клопотенко поділився рецептом смачного печива з арахісом: готується просто!

Євген Клопотенко пропонує вам приготувати смачне вівсяне печиво з арахісом. Це робиться дуже просто і швидко.

Для 20 штук печива вам знадобиться

100 г вівсяних пластівців

170 г борошна

100 г арахісу

2 яйця

200 г вершкового масла

1 ч. л. соди

1 ч. л. соку лимона

150 г цукру

½ ч. л. солі

Дуже важливо подрібнити вівсяні пластівці зручним для вас способом. Далі приступайте до готування.

Покроковий рецепт приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Подрібніть 100 грамів вівсяних пластівців.

Перекладіть подрібнені пластівці у велику миску, додайте 170 г борошна і ½ ч. л. солі.

Погасіть 1 ч. л. соди 1 ч. л. лимонного соку.

Всипте в миску 150 г цукру, додайте 200 г розм'якшеного вершкового масла і 100 г арахісу.

Вбийте в тісто 2 яйця і добре перемішайте його руками до однорідності.

Скачайте з тіста 20 кульок і викладіть на деко, застелене пергаментом, на відстані приблизно 5 см один від одного, тому що в процесі приготування кульки трохи розтечуться. Випікайте печиво 25 хвилин в духовці при температурі 180 градусів. Дайте печиву повністю охолонути перед тим, як знімати з пергаменту, бо воно тепле воно дуже крихке і ніжне.