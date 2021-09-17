Клопотенко поділився рецептом смачного печива з арахісом: готується просто!
Євген Клопотенко пропонує вам приготувати смачне вівсяне печиво з арахісом. Це робиться дуже просто і швидко.
Рецептом кулінар поділився на своєму сайті.
Для 20 штук печива вам знадобиться
Дуже важливо подрібнити вівсяні пластівці зручним для вас способом. Далі приступайте до готування.
Покроковий рецепт приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів.
Подрібніть 100 грамів вівсяних пластівців.
Перекладіть подрібнені пластівці у велику миску, додайте 170 г борошна і ½ ч. л. солі.
Погасіть 1 ч. л. соди 1 ч. л. лимонного соку.
Всипте в миску 150 г цукру, додайте 200 г розм'якшеного вершкового масла і 100 г арахісу.
Вбийте в тісто 2 яйця і добре перемішайте його руками до однорідності.
Скачайте з тіста 20 кульок і викладіть на деко, застелене пергаментом, на відстані приблизно 5 см один від одного, тому що в процесі приготування кульки трохи розтечуться. Випікайте печиво 25 хвилин в духовці при температурі 180 градусів. Дайте печиву повністю охолонути перед тим, як знімати з пергаменту, бо воно тепле воно дуже крихке і ніжне.
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