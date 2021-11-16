Клопотенко поделился рецептом цветной капусты в духовке и добавил супер-соус

"Цветная капуста с соусом – это либо закуска, либо гарнир к мясным или рыбным блюдам – выбирайте сами. Я рассказывал, как разобрать цветную капусту на соцветия, как варить, запекать и готовить на мангале, но не сказал самого главного – цветную капусту можно готовить целиком. Просто убрать нижние зеленые листочки. В своем рецепт я отварил цветную капусту, а потом запек, но вы можете сразу запечь в духовке при температуре 180 градусов 40 минут, но не включайте режим гриля", - описал блюдо Клопотенко.

Ингредиенты

1 цветная капуста

½ тыквы

3 зубчика чеснока

2 ст. л. подсолнечного масла

100 мл сливок 33%

50 г голубого сыра

3 веточки розмарина

по вкусу соль и перец

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите небольшой кочан цветной капусты, ниже обрежьте листья и поместите вариться в кастрюлю. Добавьте соль по вкусу и оставьте на огне до 15 минут после закипания. Вода должна покрыть всю капусту в кастрюле.

Приготовьте тыквенный соус к ней. Возьмите половину тыквы, это примерно 400 г, нарежьте одинаковыми кусочками, а потом выложите в форму для запекания. Добавьте 2 раздавленных зубчика чеснока, щепотку соли, 2 ст. л. подсолнечного масла и 3 веточки розмарина. Можно использовать 2-3 щепотки сухого розмарина. Накройте фольгой и поставьте запекаться при температуре 180 градусов на 30-40 минут.

Цветную капусту достаньте из кастрюли и оставьте на 10 минут, а потом оберните пищевой пленкой и положите в морозильную камеру на 2-3 часа.

Когда тыква готова, приступайте к приготовлению соуса на ее основе. Достаньте из формы тыкву и переложите в чашу блендера, добавьте 1 зубчик чеснока, 50 г голубого сыра, 100 мл сливок 33% и посолите по вкусу. Взбейте в блендере, у вас должна получиться однородная масса.

Достаньте цветную капусту из морозилки, и отправьте на 30 минут в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Она должна там покрыться румяной корочкой.

После полейте цветную капусту тыквенным соусом, можно добавить перец по вкусу.

Цветная капуста от Клопотенко (фото: klopotenko.com)