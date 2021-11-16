Клопотенко поделился рецептом цветной капусты в духовке и добавил супер-соус

Цветная капуста - любимый овощ многих украинцев. Известный кулинар Евгений Клопотенко предлагает запечь ее целиком в духовке и добавить туда тыквенный соус.
Рецептом повар поделился на своем сайте.
"Цветная капуста с соусом – это либо закуска, либо гарнир к мясным или рыбным блюдам – выбирайте сами. Я рассказывал, как разобрать цветную капусту на соцветия, как варить, запекать и готовить на мангале, но не сказал самого главного – цветную капусту можно готовить целиком. Просто убрать нижние зеленые листочки. В своем рецепт я отварил цветную капусту, а потом запек, но вы можете сразу запечь в духовке при температуре 180 градусов 40 минут, но не включайте режим гриля", - описал блюдо Клопотенко.
Возьмите небольшой кочан цветной капусты, ниже обрежьте листья и поместите вариться в кастрюлю. Добавьте соль по вкусу и оставьте на огне до 15 минут после закипания. Вода должна покрыть всю капусту в кастрюле.
Приготовьте тыквенный соус к ней. Возьмите половину тыквы, это примерно 400 г, нарежьте одинаковыми кусочками, а потом выложите в форму для запекания. Добавьте 2 раздавленных зубчика чеснока, щепотку соли, 2 ст. л. подсолнечного масла и 3 веточки розмарина. Можно использовать 2-3 щепотки сухого розмарина. Накройте фольгой и поставьте запекаться при температуре 180 градусов на 30-40 минут.
Цветную капусту достаньте из кастрюли и оставьте на 10 минут, а потом оберните пищевой пленкой и положите в морозильную камеру на 2-3 часа.
Когда тыква готова, приступайте к приготовлению соуса на ее основе. Достаньте из формы тыкву и переложите в чашу блендера, добавьте 1 зубчик чеснока, 50 г голубого сыра, 100 мл сливок 33% и посолите по вкусу. Взбейте в блендере, у вас должна получиться однородная масса.
Достаньте цветную капусту из морозилки, и отправьте на 30 минут в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Она должна там покрыться румяной корочкой.
После полейте цветную капусту тыквенным соусом, можно добавить перец по вкусу.
Напомним, что Клопотенко представил рецепт известного салата "Мимоза", но без майонеза.