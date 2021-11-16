Клопотенко поділився рецептом цвітної капусти в духовці і додав супер-соус

"Цвітна капуста з соусом - це або закуска, або гарнір до м'ясних або рибних страв - вибирайте самі. Я розповідав, як розібрати кольорову капусту на суцвіття, як варити, запікати і готувати на мангалі, але не сказав найголовнішого – цвітну капусту можна готувати цілком. Просто прибрати нижні зелені листочки. У своєму рецепт я відварив кольорову капусту, а потім запік, але ви можете відразу запекти в духовці при температурі 180 градусів 40 хвилин, але не вмикайте режим гриля", - описав блюдо Клопотенко.

Інгредієнти

1 цвітна капуста

½ гарбуза

3 зубчики часнику

2 ст. л. соняшникової олії

100 мл вершків 33%

50 г блакитного сиру

3 гілочки розмарину

до свого смаку сіль і перець

Покроковий рецепт приготування

Візьміть невеликий качан цвітної капусти, нижче обріжте листя і помістіть варитися в каструлю. Додайте сіль до свого смаку і залиште на вогні до 15 хвилин після закипання. Вода повинна покрити всю капусту в каструлі.

Приготуйте гарбузовий соус до неї. Візьміть половину гарбуза, це приблизно 400 г, наріжте однаковими шматочками, а потім викладіть у форму для запікання. Додайте 2 розчавлених зубчики часнику, дрібку солі, 2 ст.л. соняшникової олії і 3 гілочки розмарину. Можна використовувати 2-3 щіпки сухого розмарину. Накрийте фольгою і поставте запікатися при температурі 180 градусів на 30-40 хвилин.

Цвітну капусту дістаньте з каструлі і залиште на 10 хвилин, а потім оберніть харчовою плівкою і покладіть в морозильну камеру на 2-3 години.

Коли гарбуз готовий, приступайте до приготування соусу на його основі. Дістаньте з форми гарбуз і перекладіть в чашу блендера, додайте 1 зубчик часнику, 50 г блакитного сиру, 100 мл вершків 33% і посоліть до свого смаку. Збийте в блендері, у вас повинна вийти однорідна маса.

Дістаньте кольорову капусту з морозилки, і відправте на 30 хвилин в попередньо розігріту до 200 градусів духовку. Вона повинна там покритися рум'яною скоринкою.

Після полийте кольорову капусту гарбузовим соусом, можна додати перець за смаком.

Цвітна капуста від Клопотенко (фото: klopotenko.com)